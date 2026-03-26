Batareyanın ən böyük düşməni - 80 faizini "yeyir"
Müasir elektron cihazlarda enerji sərfiyyatının əsas səbəbi açıqlanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə professor Aleksey Yurasov bildirib. O, qeyd edib ki, elektron cihazda batareyanı ən çox sərf edən hissə ekrandır.
Onun sözlərinə görə, ekranın parlaqlığı və yenilənmə tezliyi enerji sərfiyyatına birbaşa təsir edir. Parlaqlığın bir qədər azaldılması belə cihazın işləmə müddətini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.
Mütəxəssis qeyd edib ki, ekranın standart yenilənmə tezliyinə qaytarılması istifadə rahatlığını pozmadan enerji qənaətinə imkan yaradır.
Məlumata görə, enerjini ən çox sərf edən ikinci komponent rabitə moduludur. Şəbəkə axtarışı və məlumat ötürülməsi cihazın batareyasının tez boşalmasına səbəb olur.
Ekspert istifadə olunmayan funksiyaların, xüsusilə simsiz bağlantı və mobil məlumat ötürülməsinin söndürülməsini tövsiyə edir. Sabit simsiz internet bağlantısı olduqda bu addım daha effektiv hesab olunur.
Həmçinin, arxa planda işləyən tətbiqlərin məhdudlaşdırılması prosessor və rabitə modullarına düşən yükü azaldır.
Professor əlavə edib ki, televizorlarda enerji sərfiyyatının böyük hissəsi ekranın arxa işıqlandırmasına gedir. Ağıllı səsgücləndiricilər və televiziya qurğularında isə əsas enerji sərfi cihazın daim siqnal qəbuluna hazır vəziyyətdə qalması ilə bağlıdır.
Bundan başqa, batareyanın tez-tez sıfır faizdən yüz faizə qədər doldurulması onun daha tez köhnəlməsinə səbəb olur. Uyğunlaşdırılmış doldurma rejimləri isə daha səmərəli hesab edilir.
Ekspert vurğulayıb ki, enerji qənaəti yalnız bir parametrin dəyişdirilməsi ilə deyil, bir neçə tədbirin birlikdə tətbiqi ilə əldə olunur. (lent.az)
