"Nestle"nin 12 ton şokoladlı vaflisi oğurlandı
İsveçrənin qida nəhəngi "Nestle" İtaliyadakı istehsal müəssisəsindən Polşaya göndərilən təxminən 12 ton şokoladlı vafli yükünün oğurlandığını açıqlayıb.
Day.Az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, şirkətin verdiyi məlumata görə, təxminən 414 min ədəd məhsulu daşıyan nəqliyyat vasitəsi və yük hələ də tapılmayıb.
Hadisə ötən həftə istehsal və paylama məntəqələri arasında daşınma zamanı baş verib. Oğurlanan məhsulların normalda Avropa bazarlarına paylanması planlaşdırılırdı.
Şirkət, oğurlanan məhsulların Avropada qeyri-rəsmi satış kanallarına çıxarıla biləcəyi ehtimalına qarşı istehlakçılara və pərakəndə satıcılara xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, hər bir məhsulun üzərində yerləşdirilmiş unikal partiya kodları vasitəsilə həmin malların izlənməsi mümkündür.
İstehlakçılar və satıcılar qablaşdırma üzərindəki kodu yoxlayaraq məhsulun oğurlanmış partiyaya aid olub-olmadığını müəyyən edə biləcəklər. Uyğunluq aşkar edildiyi halda, məlumat birbaşa şirkətə ötürüləcək və sübutlar aidiyyəti qurumlarla paylaşılacaq.
