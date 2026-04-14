Bu 3 əlamətdən 2-si varsa, mütləq həkimə gedin
Normalda sidikdə olan köpüklər susuzluqdan yarana bilər və qısa müddətdə yox olur. Lakin böyrək filtrləri zədələndikdə zülal sidiyə qarışır (proteinuriya) və bu, daha qalıcı, qatı köpük yaradır.
bu 3 göstəricidən ən azı 2-si varsa, dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır.
Köpüklər çox kiçik, bir-birinə bitişik və sıxdırsa (eynilə təzə süzülmüş pivə köpüyü kimi),
Sidikdən sonra yaranan köpük təbəqəsi 5 dəqiqədən çox müddətdə dağılmadan qalırsa,
Bu hal kifayət qədər su içməyinizə baxmayaraq 1 həftədən artıqdır hər gün davam edirsə.
Niyə bu qədər önəmlidir?
Zülal sızmasının (protein qaçağı) erkən mərhələdə müəyyən edilməsi xəstəliyin gedişatını tamamilə dəyişə bilər:
Sadəcə dərman müalicəsi ilə böyrəkləri xilas etmək mümkündür.
Müalicə edilmədikdə böyrək tamamilə sıradan çıxa bilər və nəticədə dializ və ya böyrək köçürülməsi qaçılmaz olur.
Heç bir ağrınız olmasa belə, sidikdəki dəyişiklikləri izləmək həyat qurtarıcıdır. Əgər sidiyiniz pivə köpüyü kimi yapışqan və qalıcıdırsa, bu böyrəklərinizdəki filtrlərin 'dəlik' olduğunun göstəricisi ola bilər. Vaxt itirmədən sidik analizi vermək lazımdır.
Unutmayın, kiçik bir müşahidə sizi böyük bir sağlamlıq fəlakətindən qoruya bilər.
