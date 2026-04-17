Azərbaycanda ali təhsil müəssisələrində yeni ixtisas yaradıldı
Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisasların siyahısı genişləndirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, daşınmaz əmlakın idarə olunması ixtisası da sözügedən siyahıya əlavə edilib.
Əlavə olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanda ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə ixtisaslar əsasən ixtisas qrupları üzrə formalaşdırılır. Hazırda ölkədə I, II, III, IV və V ixtisas qrupları mövcuddur və bu qruplar üzrə ümumilikdə yüzlərlə ixtisas tədris olunur.
Son illərdə əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq yeni ixtisasların yaradılması və mövcud siyahının genişləndirilməsi istiqamətində mütəmadi addımlar atılır. Bu dəyişikliklər abituriyentlər üçün seçim imkanlarını artırmaqla yanaşı, müasir peşə istiqamətlərinə çıxışı da genişləndirir.
