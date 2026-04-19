Həkimlər kortizolu azaldan 6 faydalı qidanı açıqlayıb
Kortizol orqanizmin stressə cavab verən əsas hormonlarından biridir və onun yüksək səviyyədə qalması sağlamlığa mənfi təsir göstərə bilər.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər düzgün qidalanmanın bu hormonun balansda saxlanmasına kömək edə biləcəyini bildirirlər.
Həkimlərin tövsiyə etdiyi əsas məhsullar arasında qızılbalıq, avokado, yumurta, fermentləşdirilmiş qidalar, banan və ispanaq yer alır. Qızılbalıq omeqa-3 yağ turşuları ilə iltihabı azaldaraq kortizolun tənzimlənməsinə kömək edir. Avokado və banan isə maqneziumla zəngin olduğu üçün stressin azalmasına dəstək verir. Yumurtanın tərkibindəki triptofan isə serotonin hormonunun yaranmasına təsir edərək əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır.
Fermentləşdirilmiş məhsullar (qatıq, kefir, turşu kələm və s.) bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyərək "bağırsaq-beyin" əlaqəsi vasitəsilə stressin idarə olunmasına təsir edir. İspanaq isə həm lif, həm də maqneziumla zəngin olduğu üçün sinir sisteminin balansına müsbət təsir göstərir.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, düzgün qidalanma ilə yanaşı, müntəzəm fiziki aktivlik, kifayət qədər yuxu, stressin idarə olunması və zərərli qidalardan uzaq durmaq da kortizol səviyyəsinin normada qalmasına kömək edir.
