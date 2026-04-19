Günün qoroskopu: Qorxmayın
Day.Az dünyanın nüfuzlu və məşhur ulduz falları portalları "Horoscope" və "Astrology"yə istinadən bu günün qoroskopunu təqdim edir
Səma bu gün qəribə bir keçid anını yaşayır - sanki gecə ilə gündüz, başlanğıc ilə sonluq eyni nöqtədə toxunur. 19 aprel 2026-cı il kosmik baxımdan çox incə və taleyüklü bir gündür. Bu gün Günəş son dəfə Qoçun alovlu nəfəsini hiss edir və artıq sabit, torpaq enerjisinə doğru addımlayır. Bu dəyişiklik yalnız səmanın deyil, sizin də daxilinizdə baş verir. Siz artıq təkcə başlamaq yox, qorumaq, dərinləşmək və kök salmaq istəyirsiniz. Bu gün kainat sizə deyir - tələsmə, hiss et, seç və möhkəmlən.
Planetlərin düzülüşü bu keçidi aydın şəkildə göstərir. Günəş Qoç bürcündə 29°-də son dərəcədədir - bu, tamamlanmanın və yeni mərhələyə keçidin simvoludur. Ay Tərəzi bürcündə 2°-də yerləşərək münasibətlərə və daxili balansa diqqət yönəldir. Merkuri Buğa bürcündə 11°-də düşüncələri sabit və real edir. Venera Əkizlərdə 24°-də ünsiyyətə cazibə qatır. Mars Şir bürcündə 8°-də ehtirası canlı saxlayır. Yupiter Əkizlərdə 27°-də bilik və əlaqələri genişləndirir. Saturn Balıqlarda 14°-də ruhun dərslərini davam etdirir. Uran Buğa bürcündə 24°-də gözlənilməz dəyişiklikləri hazırlayır. Neptun Balıqlarda 29°-da xəyalları zirvəyə çatdırır. Pluton Dolça bürcündə 3°-də transformasiyanı dərinləşdirir.
İndi isə bu keçid enerjisinin hər bir bürcdə necə hiss olunduğunu anlayaq.
Qoç - Siz bir mərhələni tamamlayırsınız. Bu gün sanki daxildə bir qapı bağlanır və siz bunu hiss edirsiniz. Bu, itki deyil, bu, yetişmədir. Sağlamlıqda baş və ümumi enerji səviyyəsinə diqqət edin. Maliyyədə risk etməyin, bu gün daha çox nəticə çıxarmaq günüdür.
Buğa - Siz artıq yeni enerjini hiss edirsiniz. Həyat sizə daha sabit və real imkanlar təqdim etməyə başlayır. Bu gün ilk addımları sakit və düşünülmüş şəkildə atın. Sağlamlıqda boyun və boğaz nahiyəsinə diqqət edin. Maliyyədə yeni başlanğıclar üçün zəmin yaranır.
Əkizlər - Sözlər bu gün sizin üçün körpü rolunu oynayır. Siz insanlarla əlaqə quraraq yeni imkanlar açırsınız. Amma diqqətli olun - hər əlaqə dəyərli deyil. Sağlamlıqda tənəffüs sistemi və sinir gərginliyinə diqqət edin. Maliyyədə məlumat sizə qazanc gətirə bilər.
Xərçəng - Bu gün siz daxili və xarici balans arasında qalırsınız. Ailə və şəxsi hisslər ön plana çıxır. Siz qərar verməlisiniz - qorumaq, yoxsa dəyişmək. Sağlamlıqda mədə və emosional vəziyyət diqqət tələb edir. Maliyyədə ailə ilə bağlı xərclər arta bilər.
Şir - Sizin enerjiniz hələ də güclüdür, amma bu gün siz onu daha məqsədli istifadə etməyi öyrənirsiniz. Parlamaq deyil, istiqamət vermək önəmlidir. Sağlamlıqda ürək və təzyiqə diqqət edin. Maliyyədə liderlik sizə yeni imkanlar gətirə bilər.
Qız - Bu gün siz detalları daha aydın görürsünüz. Hər şey öz yerinə düşür və siz nə etməli olduğunuzu anlayırsınız. Sağlamlıqda həzm sistemi və stressə diqqət edin. Maliyyədə planlı hərəkətlər sizə sabitlik verəcək.
Tərəzi - Ay sizin bürcünüzdədir və bu sizi emosional olaraq daha həssas edir. Siz harmoniya axtarırsınız, amma əvvəlcə daxili tarazlığı tapmalısınız. Sağlamlıqda böyrəklər və su balansına diqqət edin. Maliyyədə tərəfdaşlıq önəmli rol oynayır.
Əqrəb - Bu gün siz gizli olanları hiss edirsiniz. İnsanların dediklərindən çox, demədiklərini anlayırsınız. Bu sizin gücünüzdür. Sağlamlıqda hormonal sistem və emosional gərginlik diqqət tələb edir. Maliyyədə gizli imkanlar üzə çıxa bilər.
Oxatan - Ruhunuz bu gün yeni istiqamətlər axtarır. Siz artıq əvvəlki düşüncələrlə kifayətlənmək istəmirsiniz. Bu dəyişiklik sizi inkişaf etdirir. Sağlamlıqda qaraciyər və enerji balansına diqqət edin. Maliyyədə yeni yollar açılır.
Oğlaq - Bu gün siz məsuliyyət və dəyişiklik arasında qalırsınız. Siz hər şeyi nəzarətdə saxlamaq istəyirsiniz, amma həyat sizdən bir az buraxmağı tələb edir. Sağlamlıqda sümüklər və dizlər diqqət tələb edir. Maliyyədə uzunmüddətli planlar önəmlidir.
Dolça - Siz artıq dəyişdiyinizi hiss edirsiniz. Bu gün düşüncələriniz daha da dərinləşir və siz yeni baxış bucaqları kəşf edirsiniz. Sağlamlıqda sinir sistemi və yuxuya diqqət edin. Maliyyədə innovativ yanaşmalar sizə uğur gətirə bilər.
Balıqlar - Ruhunuz bu gün çox həssasdır. Siz hər şeyi daha incə hiss edirsiniz və bu sizi həm gücləndirir, həm də yorur. Özünüzə zaman ayırın. Sağlamlıqda immun sistemi və ayaqlara diqqət edin. Maliyyədə intuisiya sizi doğru istiqamətə aparacaq.
Bu günün sonunda səma sizə dərin bir həqiqəti pıçıldayır - hər dəyişiklik əvvəlcə içəridə baş verir, sonra həyatda öz əksini tapır. Siz bu gün o daxili dəyişimin astanasındasınız. Qorxmayın. Çünki hər sonluq, əslində, daha möhkəm bir başlanğıcın səssiz və müqəddəs doğumudur.
