Sabah “Avroviziya-2026”-nın Birinci Yarımfinalı olacaq
"Avroviziya 2026" müsabiqəsinin birinci yarımfinalı 12 mayda keçiriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycanın da iştirak edəcəyi ikinci yarımfinal 14 may tarixində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, yarışmada təmsilçimiz JIVA (Cəmilə Həşimova) "Just Go" mahnısı ilə mayın 14-də keçiriləcək ikinci yarımfinalda 2 nömrə altında səhnədə çıxış edəcək.
Xatırladaq ki, yarışma Avstriyanın paytaxtı Vyanada, ölkənin ən böyük qapalı arenası olan Wiener Stadthalle kompleksində keçiriləcək. Böyük final isə 16 may 2026-cı il tarixinə təyin edilib.
