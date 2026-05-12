Dietoloqlar ən faydalı ət növlərindən birini açıqladı
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, dovşan əti aşağı yağ tərkibi və yüksək zülal miqdarı ilə seçilir. Bu ət növü donuz və bəzi mal ətlərindən daha az kalorili hesab olunur.
Day.Az-ın məlumatına görə, dietoloqlar bildirirlər ki, 100 qram dovşan ətində təxminən 20-22 qram zülal var.
Həmçinin tərkibində B12, B6 vitaminləri, dəmir və fosfor olduğu üçün əzələ bərpası, sinir sistemi və sümük sağlamlığı üçün faydalıdır.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, dovşan əti asan həzm olunur və xüsusilə həssas mədə-bağırsaq sistemi olan insanlar üçün uyğun sayılır. Ən faydalı bişirmə üsulları isə qaynatma və ya zəif odda bişirmə hesab edilir.
