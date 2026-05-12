Azərbaycanda orta illik inflyasiya 5,6% olub

Bu ilin yanvar-aprel aylarında Azərbaycanda istehlak qiymətləri indeksi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6% artıb.

Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Xatırladaq ki, bu ilin yanvar - mart aylarında ölkədə istehlak qiymətləri indeksi 2025-ci ilin müvafiq dövrünə nisbətən 5,7% təşkil etmişdi.