https://news.day.az/azerinews/1834157.html Bakı Dəmiryolu Vağzalında üztanıma ilə ödəniş tətbiq olunacaq Bakı Dəmiryolu Vağzalında üztanıma ilə ödəniş sisteminin tətbiqinə hazırlıq gedir. Trend-in məlumatına görə, yaxın günlərdə bu sistemin sərnişinlərin istifadəsinə veriləcəyi gözlənilir. Bu sistem tətbiq olunacağı təqdirdə ictimai nəqliyyatda bir ilk olacaq.
