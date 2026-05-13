Bakı Dəmiryolu Vağzalında üztanıma ilə ödəniş tətbiq olunacaq

Bakı Dəmiryolu Vağzalında üztanıma ilə ödəniş sisteminin tətbiqinə hazırlıq gedir.

Trend-in məlumatına görə, yaxın günlərdə bu sistemin sərnişinlərin istifadəsinə veriləcəyi gözlənilir.

 

Bu sistem tətbiq olunacağı təqdirdə ictimai nəqliyyatda bir ilk olacaq.