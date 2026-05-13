Güləşçimiz Əli Cavadlı Avropa çempionu oldu
Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin üzvü Əli Cavadlı (45 kq) Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçirilən Avropa çempionatının finalında rusiyalı Umar Boqatıryovla qarşılaşıb.
İdman.Biz bildirir ki, Cavadlı rəqibinə tam üstünlüklə (9:1) qalib gələrək U17 Avropa çempionu olub.
Digər güləşçimiz Hüseyn Mustafazadə (51 kq) gürcüstanlı Davit Şavadzeyə tam üstünlüklə (9:1) qalib gələrək U17 Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb.
