Güləşçimiz Əli Cavadlı Avropa çempionu oldu

Azərbaycanın yunan-Roma güləşi üzrə U-17 millisinin üzvü Əli Cavadlı (45 kq) Bolqarıstanın Samakov şəhərində keçirilən Avropa çempionatının finalında rusiyalı Umar Boqatıryovla qarşılaşıb.

İdman.Biz bildirir ki, Cavadlı rəqibinə tam üstünlüklə (9:1) qalib gələrək U17 Avropa çempionu olub.

Digər güləşçimiz Hüseyn Mustafazadə (51 kq) gürcüstanlı Davit Şavadzeyə tam üstünlüklə (9:1) qalib gələrək U17 Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb.