Tibb işçilərinin maaşı ilə bağlı

COVID-19 infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin maaşına əlavənin müddəti uzadılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinin əməkhaqlarına iyulun 1-dək əlavə veriləcək.

Daha əvvəl bu müddət aprelin 1-dək müəyyən edilmişdi.