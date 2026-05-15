Alma tumları niyə təhlükəlidir?

Mütəxəssislər bildirir ki, alma tumlarının tərkibində amiqdalin adlı maddə var və bu maddə orqanizmdə sianidə çevrilə bilər.

Day.Az xəbər verir ki, buna görə tumları çox miqdarda yemək sağlamlıq üçün təhlükə yarada bilər.

Həkimlərin sözlərinə görə, təsadüfən bir neçə tum udmaq təhlükəli deyil. Ancaq çox sayda çeynənmiş alma tumu qəbul edildikdə başgicəllənmə, ürəkbulanma, halsızlıq və ağır hallarda zəhərlənmə yarana bilər.

Xüsusilə uşaqlara alma tumlarını yeməmək tövsiyə olunur. Mütəxəssislər alma yeyərkən tumları çıxarmağın daha təhlükəsiz olduğunu bildirir.