2026-2028-ci illər üçün Baş Kollektiv Saziş imzalanıb

Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında 2026-2028-ci illər üçün Baş Kollektiv Saziş bağlanılıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Sazişi Baş nazir Əli Əsədov, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri Sahib Məmmədov və Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasının prezidenti Məmməd Musayev imzalayıblar.

