Azərbaycan təmsilçisi “Avroviziya 2026”da ikinci yarımfinal mərhələsində səhnəyə çıxacaq
Dünyanın ən nüfuzlu musiqi yarışmalarından biri hesab olunan "Avroviziya" mahnı müsabiqəsi hər il milyonlarla tamaşaçını bir araya gətirir. Müxtəlif ölkələrin təmsilçilərinin səhnə performansları, fərqli musiqi üslubları və möhtəşəm şou proqramları ilə seçilən müsabiqə gənc ifaçılar üçün beynəlxalq arenaya açılan mühüm platforma hesab olunur.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu il keçiriləcək "Avroviziya" mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı Jiva səhnə adı ilə tanınan müğənni Cəmilə Həşimova təmsil edir. O, mayın 14-də Vyanada keçiriləcək 70-ci "Avroviziya" mahnı müsabiqəsində 2 nömrə altında səhnəyə çıxacaq. Jiva müsabiqədə "Just Go" adlı mahnını səsləndirəcək. Mahnının söz və musiqisinin müəllifi azərbaycanlı və amerikalı bəstəkar Fuad Cavadovdur.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın "Avroviziya 2026" müsabiqəsində iştirakı üçün keçirilən seçim mərhələsinə ümumilikdə 100 müraciət daxil olub və 186 mahnı təqdim edilib. Onlardan 107-si yerli müəllif və ifaçılar, 79-u isə xarici müəlliflər tərəfindən göndərilib. İlkin qiymətləndirmə mərhələsində müraciətlər peşəkar heyət tərəfindən nəzərdən keçirilib, 18 namizəd növbəti mərhələyə dəvət olunub. Namizədlərlə canlı dinləmələr və fərdi müsahibələr keçirilib, onların vokal imkanları, səhnə performansı və beynəlxalq auditoriya üçün potensialı qiymətləndirilib. Nəticədə üç nəfərlik qısa siyahı formalaşdırılıb və xüsusi fokus qrupunun yekun rəyinə əsasən Azərbaycanın builki təmsilçisi kimi Jiva seçilib.
Müğənninin yaradıcılıq yolu 2003-cü ildə keçirilən "Bakı Payızı" müsabiqəsində ikinci yer qazanması ilə başlayıb. O, 2007-ci ildə "Show Time" layihəsində iştirak edib, 2011-ci ildə isə "Avroviziya"nın milli seçim turunda ilk üçlüyə daxil olub.
Jiva sonrakı illərdə müxtəlif musiqi layihələrində uğurla çıxış edib. O, Xalq artisti Rəşad Haşımovun yaratdığı məşhur "RAST" ansamblı ilə səhnəyə çıxıb, həmçinin nüfuzlu "Montreux Jazz Festival"ında iştirak edib. Daha sonra "Hazz Band" qrupunun solisti kimi fəaliyyət göstərərək caz elementlərini müasir estrada üslubu ilə sintez edib. 2017-ci ildən etibarən solo fəaliyyətini davam etdirən müğənni pop, dance və R&B janrlarında Azərbaycan, rus və ingilis dillərində mahnılar ifa edir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan "Avroviziya" mahnı müsabiqəsində qazandığı uğurlu nəticələrlə də yadda qalıb. Ölkəmiz ən böyük uğurunu 2011-ci ildə əldə edib. Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən yarışmada Eldar Qasımov və Nigar Camal "Running Scared" mahnısı ilə Azərbaycanın tarixində ilk dəfə müsabiqənin qalibi olublar.
Azərbaycanın qələbəsindən sonra 2012-ci ildə "Avroviziya" müsabiqəsinə Bakı ev sahibliyi edib. Bakı Kristal Zalında keçirilən yarışmada Azərbaycanı Səbinə Babayeva "When the Music Dies" mahnısı ilə təmsil edib və dördüncü yeri tutub.
Xatırladaq ki, "Avroviziya 2026" beynəlxalq mahnı müsabiqəsi Avstriyanın paytaxtı Vyanada keçirilir. Yarışmanın birinci yarımfinalı artıq başa çatıb, ikinci yarımfinalı mayın 14-də, böyük final isə mayın 16-da təşkil olunacaq.
Müsabiqədə ümumilikdə 35 ölkə iştirak edir. Bolqarıstan, Rumıniya və Moldova isə yenidən yarışmaya qayıdan ölkələr sırasında yer alır.
