Beynəlxalq Xarıbülbül Festivalı çərçivəsində Şuşada Qarabağ Universitetinin tələbələrinin konserti keçirilib - FOTO
Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin təşəbbüsü ilə Şuşada keçirilən 9-cu Beynəlxalq "Xaribülbül" Musiqi Festivalı çərçivəsində Qarabağ Universitetinin İncəsənət fakültəsinin tələbələrinin, müəllimlərin və sənətçilərin iştirakı ilə mənzərəli Cıdır Düzündə konsert keçirilib.
Day.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, konsert proqramı yüksək bədii zövqü və gənc nəslin zəngin musiqi ənənələrini qorumaq və inkişaf etdirmək istəyini özündə birləşdirərək festival proqramının yaddaqalan hissələrindən birinə çevrilib.
Tələbələr tərəfindən hazırlanan konsert proqramında janr müxtəlifliyi ilə seçilən Azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərləri səsləndirilib. Gənc ifaçılar təkcə peşəkar hazırlıq və səhnə iştirakı ilə yanaşı, həm də sənətə səmimi sədaqət nümayiş etdirib, musiqi obrazlarının dərinliyini çatdırıb və tamaşaçılarda xüsusi bir əhval-ruhiyyə yaradıblar. Hər bir çıxış tələbələrin istedadının, yaradıcı axtarışlarının və seçdikləri yola ciddi sadiqliyinin əks etdirib.
Cıdır Düzündə keçirilən konsert sadəcə musiqi tədbirindən daha çox şey ehtiva edib. O, nəsillərin davamlılığının və Azərbaycanın mənəvi sərvətinin canlı simvolu olub. Qarabağ Universitetinin tələbələrinin çıxışı bir daha incəsənətin mədəni irsin təbliğində və yeni nəsil yaradıcı gənclərin yetişdirilməsində əhəmiyyətini göstərib. Tamaşaçıların səmimi qarşılanması, alqışlar və axşamın xüsusi atmosferi tədbirə daha da böyük emosional dərinlik və təntənə qatıb.
Beləliklə, Qarabağ Universitetinin İncəsənət şöbəsinin tələbələrinin konserti Xarıbülbül festivalının ümumi konsepsiyasına mühüm töhfə olub və Qarabağda mədəni həyatın fəal şəkildə inkişaf etdiyini, yeni adlarla, yeni səslərlə və yeni yaradıcı nailiyyətlərlə dolu olduğunu nümayiş etdirib.
