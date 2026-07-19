https://news.day.az/azerinews/1848997.html "Bavariya" və PSJ İngiltərə millisinin futbolçusunu istəyir "Bavariya" və PSJ Djed Spensi heyətinə qatmaq üçün mübarizəyə qoşulub. Hər iki klub "Tottenhem" və İngiltərə mili komandasının üzvü olan, DÇ-2026-da tapıntılardan hesab edilən Spens üçün rəsmi təkliflər göndəriblər. 25 yaşlı futbolçunun hansı kluba keçidə razılıq verəcəyi hələ ki dəqiq deyil.
"Bavariya" və PSJ İngiltərə millisinin futbolçusunu istəyir
"Bavariya" və PSJ Djed Spensi heyətinə qatmaq üçün mübarizəyə qoşulub.
Hər iki klub "Tottenhem" və İngiltərə mili komandasının üzvü olan, DÇ-2026-da tapıntılardan hesab edilən Spens üçün rəsmi təkliflər göndəriblər.
25 yaşlı futbolçunun hansı kluba keçidə razılıq verəcəyi hələ ki dəqiq deyil. Onun "Tottenhem"lə müqavilə müddəti 2029-cu il iyunun 30-na qədərdir.
"Fulhem"in yetirməsi olan Spens "Midlsboro", "Nottingem Forest", "Renn", "Lids", "Cenoa" klublarında oynayıb. Onun xidmətində "Yuventus" və "İnter" klubları da maraqlıdır.
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