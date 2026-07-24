Azərbaycan nefti 8%-dən çox bahalaşıb
İtaliyanın Auqusta limanında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 8,54 ABŞ dolları və ya 8,49 faiz artaraq bir barel üçün 109,10 ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə Trend-ə neft bazarındakı mənbə məlumat verib.
Bildirilib ki, Türkiyənin Ceyhan limanında "Azeri Light" markalı neftin FOB bazasında bir barelinin qiyməti 8,49 dollar və ya 8,78 faiz bahalaşaraq 105,18 dollar olub.
"URALS" markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 7,96 dollar və ya 12,65 faiz artaraq bir barel üçün 70,90 dollara çatıb.
Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 10,75 dollar və ya 11,42 faiz artaraq bir barel üçün 104,92 dollara çatıb.
Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində hesablanıb.
"Trading Economics"in məlumatına əsasən, xam neftin qiyməti cümə günü bir barel üçün 92 dollardan yuxarı ticarət olunub və Yaxın Şərqdə gərginliyin artması qlobal neft tədarükünün daha da pozula biləcəyi ilə bağlı narahatlıqları gücləndirdiyi üçün həftə ərzində 12%-dən çox bahalaşmağa doğru irəliləyib.
"ABŞ İrana qarşı ardıcıl 13-cü gündür zərbələr endirir. Həm Vaşinqton, həm də Tehran yaxın vaxtlarda danışıqların mümkün olmadığını bəyan edib.
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Qırmızı dənizdə gəmiçiliyə qarşı növbəti hücumlar olacağı təqdirdə İran və husiləri "böyük hərbi cəza" ilə hədələyib. O, həmçinin İrana qarşı "kütləvi hücum" variantını nəzərdən keçirdiyini bildirib.
Trampın bu açıqlamaları İranın dəstəklədiyi husi qruplaşmasının Qırmızı dənizdə Səudiyyə Ərəbistanına məxsus iki neft tankerinə hücum etməsindən sonra səslənib. Bu marşrut Hörmüz boğazında davam edən qarşıdurmalar fonunda Səudiyyə neftinin ixracı üçün əsas alternativ yollardan biri hesab olunur.
Asiyalı alıcılar artıq Səudiyyə neftinin Süveyş kanalı və Afrikanın cənubundan keçən marşrutla daşınmasını müzakirə etməyə başlayıblar.
Tədarükə əlavə təzyiq yaradan digər amil isə Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun (CPC) tanker hücumlarından sonra Qara dənizdəki terminalında neft yükləməsini dayandırması olub. Bu, Qazaxıstanın neft ixracının təxminən 80%-nin pozulmasına səbəb olub", - məlumatda qeyd edilib.
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