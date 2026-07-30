https://news.day.az/azerinews/1850994.html Azərbaycan nefti bahalaşıb İtaliyanın Auqusta limanında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 6,97 ABŞ dolları və ya 7,64 faiz artaraq bir barel üçün 98,19 ABŞ dolları təşkil edib. Bu barədə Trend-ə neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Azərbaycanca, 30 июля 2026 10:43 (UTC +04:00) 268
Azərbaycan nefti bahalaşıb

İtaliyanın Auqusta limanında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin CIF bazasında qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 6,97 ABŞ dolları və ya 7,64 faiz artaraq bir barel üçün 98,19 ABŞ dolları təşkil edib.

Bu barədə Trend-ə neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

Bildirilib ki, Türkiyənin Ceyhan limanında "Azeri Light" markalı neftin FOB bazasında bir barelinin qiyməti 7,23 dollar və ya 8,32 faiz bahalaşaraq 94,12 dollar olub.

"URALS" markalı xam neftin qiyməti əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 6,46 dollar və ya 11,96 faiz artaraq bir barel üçün 60,48 dollara çatıb.

Şimal dənizində hasil edilən "Dated Brent" markalı neftin qiyməti isə əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 5,46 dollar və ya 6,37 faiz artaraq bir barel üçün 91,20 dollara çatıb.

 

Azərbaycanın 2026-ci il dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dolları səviyyəsində hesablanıb.

"Trading Economics"in məlumatına əsasən, neft cümə axşamı bir barel üçün 85 ABŞ dollarını ötərək bahalaşmağa davam edib. Bildirilib ki, buna səbəb ABŞ-nin Yaxın Şərqdə Amerika qüvvələrinə qarşı hücumlara cavab olaraq İrana növbəti hava zərbələri endirməsi və bunun qlobal enerji təchizatında yeni fasilələr yarada biləcəyi ilə bağlı narahatlıqların artması olub.

"Eyni zamanda, tərəflər arasında mümkün razılaşma əldə olunmayıb. Tehran Hörmüz boğazı üzərində nəzarəti saxlamaqda israr etdiyindən danışıqlarda irəliləyiş qeydə alınmayıb.

Münaqişə artıq Hörmüz boğazından kənara çıxaraq Qırmızı dəniz regionunu da əhatə edib. Yəməndə İranın dəstəklədiyi husi qruplaşması Səudiyyə Ərəbistanını blokadaya almaqla hədələyib. Buna cavab olaraq Ər-Riyad ABŞ qüvvələrinə qoşularaq İraqda İranın dəstəklədiyi silahlı qruplarla əlaqəli hədəflərə zərbələr endirib.

ABŞ-da isə kommersiya məqsədli xam neft ehtiyatları iyunun ortalarından bəri ən böyük azalma qeydə alaraq fiziki bazarda təklifin daraldığını göstərib. Ölkənin strateji neft ehtiyatları da ardıcıl 18-ci həftə azalaraq 1983-cü ildən bəri ən aşağı səviyyəyə enib", - məlumatda qeyd edilib.

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