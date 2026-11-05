https://news.day.az/azerinews/1872325.html Ölkə ərazisində küləkli və yağışlı hava müşahidə olunur Noyabrın 5-i saat 17:00-a olan faktiki hava açıqlanıb. Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində küləkli və yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur. Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir.
Ölkə ərazisində küləkli və yağışlı hava müşahidə olunur
Noyabrın 5-i saat 17:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, əsasən ölkə ərazisinin bəzi yerlərində küləkli və yağışlı hava şəraiti müşahidə olunur.
Bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti Bakıda və Abşeron yarımadasında 22, Mingəçevirdə 18 m/s-dək güclənir.
Naxçıvan, Şərur, Şahbuz, Daşkəsən, Şəmkir, Quba, Qusar, Xaçmaz, Quba, Şabran və Qobustanda isə arabir yağış yağır.
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