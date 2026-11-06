Oğruların evdə ilk yoxladığı 5 yer açıqlandı
Evdə pul, zinət əşyaları və vacib sənədləri gizlətmək üçün istifadə olunan bəzi yerlər oğrular üçün heç də çətin tapılan məkanlar deyil.
Day.Az xəbər verir ki, yataq otağındakı komod və qarderoblar, dərman dolabları, mətbəxdəki ərzaq qabları, kiçik seyflər və çamadanlar oğurluq zamanı riskli hesab olunur.
Mütəxəssislərin diqqət çəkdiyi məqamlardan biri də qiymətli əşyaların çarpayı altında, geyimlərin arasında, qida qablarında və daşınan seyflərdə saxlanılmasıdır. Bu üsullar etibarlı qorunma təmin etmir və əşyaların oğurlanması riskini artırır.
Qiymətli əşyaların təhlükəsizliyi üçün divara və ya döşəməyə möhkəm bərkidilən seyflərdən, eləcə də bank seyflərindən istifadə tövsiyə olunur. Bundan əlavə, keyfiyyətli qapı və etibarlı kilidlər evin təhlükəsizliyinin artırılmasında mühüm rol oynayır.
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