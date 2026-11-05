https://news.day.az/azerinews/1872402.html Bakıda kollecdə qanlı hadisənin səbəbi açıqlandı - VİDEO Bakı Humanitar Kollecində tələbələr arasında baş verən bıçaqlanma hadisəsi ilə bağlı təfərrüat məlum olub. Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı şahidlər danışıb. Onların sözlərinə görə, həmin şəxslərdən biri kollecin digər korpusunda təhsil alıb və səhər saatlarında bu binaya gəlib.

Bakıda kollecdə qanlı hadisənin səbəbi açıqlandı - VİDEO

Azərbaycanca, 5 ноября 2026 22:38 (UTC +04:00) 133
Bakıda kollecdə qanlı hadisənin səbəbi açıqlandı

Bakı Humanitar Kollecində tələbələr arasında baş verən bıçaqlanma hadisəsi ilə bağlı təfərrüat məlum olub.

Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı şahidlər danışıb.

Onların sözlərinə görə, həmin şəxslərdən biri kollecin digər korpusunda təhsil alıb və səhər saatlarında bu binaya gəlib. Şahidlər bildirirlər ki, hadisəyə səbəb bir qız olub.

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