https://news.day.az/azerinews/1872402.html Bakıda kollecdə qanlı hadisənin səbəbi açıqlandı - VİDEO Bakı Humanitar Kollecində tələbələr arasında baş verən bıçaqlanma hadisəsi ilə bağlı təfərrüat məlum olub. Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı şahidlər danışıb. Onların sözlərinə görə, həmin şəxslərdən biri kollecin digər korpusunda təhsil alıb və səhər saatlarında bu binaya gəlib.
Bakıda kollecdə qanlı hadisənin səbəbi açıqlandı - VİDEO
Bakı Humanitar Kollecində tələbələr arasında baş verən bıçaqlanma hadisəsi ilə bağlı təfərrüat məlum olub.
Day.Az "Xəzər" TV-yə istinadən xəbər verir ki, hadisə ilə bağlı şahidlər danışıb.
Onların sözlərinə görə, həmin şəxslərdən biri kollecin digər korpusunda təhsil alıb və səhər saatlarında bu binaya gəlib. Şahidlər bildirirlər ki, hadisəyə səbəb bir qız olub.
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