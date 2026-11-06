Azərbaycan 2027-ci ildə sosial xərcləri artıracaq
2026-cı il dövlət büdcəsində sosial xərclər bütün büdcə xərclərinin təxminən 41%-ni təşkil etsə də, 2027-ci il dövlət büdcəsində onların 44%-dən çox artacağı proqnozlaşdırılır.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədov Milli Məclisin Təbii ehtiyatlar, energetika və ekologiya, əmək və sosial siyasət, səhiyyə, beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitələrinin birgə iclasında "Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı bildirib.
"Ümumiyyətlə, sosial sektora ayrılan büdcə vəsaitlərinin artım tempi ümumi büdcə gəlirləri və xərclərinin artım tempini üstələyir. Bunlar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanda dövlətin sosial modelinin daha möhkəm iqtisadi və büdcə təməli üzərində qurulduğunu sübut edən əhəmiyyətli faktlardır. İnanıram ki, bu, gələcəkdə daha da güclənəcək."
Əli Əhmədov qeyd edib ki, "Mən inanıram ki, Azərbaycan vətəndaşları gələcəyə daha böyük nikbinliklə baxa bilərlər, çünki ölkənin illik iqtisadi artımı insanların ehtiyaclarına daha çox dövlət vəsaitinin ayrılmasına imkan verir. Bu, hər bir Azərbaycan ailəsinin rifah halının yaxşılaşmasına töhfə verir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре