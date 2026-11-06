https://news.day.az/azerinews/1872525.html ABŞ-də silahlı atışma - Polis öldü Kolorado ştatının Leykvud şəhərində polislə silahlı toqquşma zamanı bir zabit və bir şübhəli həlak olub. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" məlumat yayıb. Məlumata görə, polislər silahlı şübhəli şəxsi saxlamağa çalışıblar. Bu zaman onlar arasında atışma olub. Hüquq-mühafizə orqanlarının 4 əməkdaşı atışmada yaralanıb.
ABŞ-də silahlı atışma - Polis öldü
Kolorado ştatının Leykvud şəhərində polislə silahlı toqquşma zamanı bir zabit və bir şübhəli həlak olub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "CBS News" məlumat yayıb.
Məlumata görə, polislər silahlı şübhəli şəxsi saxlamağa çalışıblar. Bu zaman onlar arasında atışma olub. Hüquq-mühafizə orqanlarının 4 əməkdaşı atışmada yaralanıb. Şübhəli və bir polis əməkdaşı həyatını itirib.
Yaralı şəxslər xəstəxanaya yerləşdirilib.
Leykvud polisi hadisə ilə bağlı araşdırmanı davam etdirir.Daha
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