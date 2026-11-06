Dələduzluğa görə tutulan 74 yaşlı qadının Fotosu
Lent.az Bakıda dələduzluqda təqsirli bilinərək həbs olunan 74 yaşlı Qədəm Tarverdiyevanın fotosunu əldə edib.
Day.Az xəbər verir ki, onun yeri hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən müəyyən edilib və keçirilən axtarış tədbirləri nəticəsində iki gün əvvəl saxlanılıb. Məhkəmə onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçib.
Qeyd edək ki, 74 yaşlı Qədəm Tarvediyeva başqasının evindən oğurluq edib torpağını qanunsuz zəbt etməkdə təqsirləndirilir. O, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində barəsində açılan cinayət işi üzrə keçirilən prosesdə iştirak etməyib. Buna görə də hakim Fərid Namazovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə tərkibi Qədəm Tarverdiyevanın axtarışa verilməsini, barəsində olan qətimkan tədbirinin həbs qətimkan tədbiri ilə əvəz olunmasını və Bakı İstintaq Təcridxanasına yerləşdirilməsi barədə qərar verib.
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