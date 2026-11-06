Azərbaycanda piylənmə diaqnozu qoyulanların 60%-ə yaxını qadınlardır
Azərbaycanda 2025-ci ilin sonuna piylənmə diaqnozu ilə tibb müəssisələrində qeydiyyatda olan xəstələrin sayı 7 126 nəfər təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq, Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.
Məlumata görə, qeydiyyatda olan xəstələrin 2 929-u kişi, 4 197-si isə qadındır. Beləliklə, piylənmə diaqnozu qoyulan qadınların sayı kişilərlə müqayisədə 1 268 nəfər çoxdur.
Yaş qrupları üzrə bölgüyə əsasən, xəstələrin 897-si 0-13 yaş, 509-u 14-17 yaş, 651-i 18-29 yaş kateqoriyasına daxildir. Ən böyük göstərici 30 və yuxarı yaş qrupunda qeydə alınıb. Belə ki, bu yaş kateqoriyasında piylənmə diaqnozu ilə qeydiyyatda olanların sayı 5 069 nəfərdir.
Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, 2025-ci ildə Azərbaycanda 15 yaşdan yuxarı kişilərin 9,3 faizi, qadınların isə 10,6 faizi piylənmədən əziyyət çəkib."
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