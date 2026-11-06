https://news.day.az/azerinews/1872544.html Rəqsanə sənətdən gedir - Səbəbi açıqladı Müğənni Rəqsanə İsmayılova sənətdən gedir. Day.Az xəbər verir ki, ifaçı bu barədə "10+" verilişində danışıb: "Hələ özüm ola bilmirəm. Qarşıda görüləsi çox işim var. Onları bitirəndən sonra, dərindən nəfəs alıb "bitdi" deyib, həmin Rəqsanə olacağam. O günü, o saatı gözləyirəm, mənə o lazımdır. Bu sənətdə çox qalmaq istəmirəm.
Rəqsanə sənətdən gedir - Səbəbi açıqladı
Müğənni Rəqsanə İsmayılova sənətdən gedir.
Day.Az xəbər verir ki, ifaçı bu barədə "10+" verilişində danışıb:
"Hələ özüm ola bilmirəm. Qarşıda görüləsi çox işim var. Onları bitirəndən sonra, dərindən nəfəs alıb "bitdi" deyib, həmin Rəqsanə olacağam. O günü, o saatı gözləyirəm, mənə o lazımdır. Bu sənətdə çox qalmaq istəmirəm. Qarşıma məqsəd qoymuşam, biznes qurub sənətdən uzaqlaşmaq istəyirəm. Yoruldum".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре