https://news.day.az/azerinews/1872566.html Fransanın hava məkanında 4 təyyarə ilə bağlı bomba həyəcanı Fransa hava məkanından uçan 4 təyyarə ilə bağlı bomba xəbərdarlığı qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Baş nazirinin ofisi məlumat yayıb. Bildirilib ki, bütün təyyarələr təhlükəsiz şəkildə eniş edib. Hazırda bomba zərərsizləşdirmə qrupları hava gəmilərində yoxlamalar aparır.
Fransanın hava məkanında 4 təyyarə ilə bağlı bomba həyəcanı
Fransa hava məkanından uçan 4 təyyarə ilə bağlı bomba xəbərdarlığı qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fransa Baş nazirinin ofisi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bütün təyyarələr təhlükəsiz şəkildə eniş edib. Hazırda bomba zərərsizləşdirmə qrupları hava gəmilərində yoxlamalar aparır.
Məlumata görə, Avropada aviareyslərə qarşı bomba təhdidlərinin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir.
Qeyd edək ki, təkcə dünən Avropada 30-a yaxın aviareyslə bağlı saxta bomba xəbərdarlığı yayılıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре