https://news.day.az/azerinews/1872575.html "Qarabağ, sən dirçəlirsən!" adlı fləşmob təşkil olundu - VİDEO 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı və Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə "Qarabağ, sən dirçəlirsən!" adlı fləşmob təşkil olunub.
"Qarabağ, sən dirçəlirsən!" adlı fləşmob təşkil olundu - VİDEO
8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı və Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyinin dəstəyi ilə "Qarabağ, sən dirçəlirsən!" adlı fləşmob təşkil olunub.
Day.Az xəbər verir ki, Şuşa şəhərinə köçmüş sakinlərin iştirakı ilə reallaşan fləşmobda işğaldan azad olunmuş Qarabağın dirçəlişi və qalib xalqın ruh yüksəkliyi nümayiş etdirilib.
Fləşmobun videoçarxını təqdim edirik:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре