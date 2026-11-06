Dünyada çörək, süd və ət ucuzlaşıb
BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının (FAO) açıqladığı Ərzaq Qiymətləri İndeksinə əsasən, oktyabr ayında dünya ərzaq qiymətlərinin əsas göstəricisi bir qədər azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, FAO-nun dünya bazarında ərzaq məhsulları səbətinin beynəlxalq qiymətlərində aylıq dəyişiklikləri əks etdirən indeksi oktyabr ayında orta hesabla 133,9 bənd təşkil edib. Bu, sentyabr ayı üzrə yenilənmiş göstəricidən 1,6 bənd (1,2%) aşağıdır.
Təşkilatın məlumatına görə, azalma tələbin zəif olması fonunda baş verib. Belə ki, taxıl məhsullarının qiymətləri sentyabr ayı ilə müqayisədə 4,5%, ət və süd məhsullarının qiymətləri isə müvafiq olaraq 1,2% və 1,1% ucuzlaşıb.
Oktyabr ayında indeksin azalmasına baxmayaraq, göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,9% yüksəkdir. Bununla belə, indeks 2022-ci ilin mart ayında qeydə alınmış pik səviyyədən 16,4% aşağı olaraq qalır.
FAO sentyabr ayında bir sıra regionlarda logistik problemlər və quraqlıq fonunda qiymətlərin 2022-ci ilin noyabr ayından bəri ən yüksək səviyyəyə çatdığını qeydə almışdı.
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