Музыкальный спектакль «Şövq və Həsrət» был представлен в Баку - ФОТО

Goethe-Zentrum Baku объявил о своей летней программе с запуском фестиваля экспериментальной техно-музыки "Unsound Dislocation: Baku", проекта "Диалог" организованного Асли Самадовой, выставкой "Искусство и Футбол", возглавляемой директором Goethe-Zentrum Baku Альфонсом Хугом и серией музыкальных мероприятий.

В прошлые выходные состоялось открытие проекта "Диалог", который объединяет работы в зданиях, первоначально построенных для религиозных целей: Инсталляция "Макам. Поэзия Руин" египетского художника Юсефа Лимуда в Нео-Готическом Капельхаусе сочетается с инсталляцией немецкого художника Миши Кубалла "Пять солнц / после Галилея" в шахской мечети 15-го века во Дворце Ширваншахов.

Открытию выставки "Макам. Поэзия Руин" сопутствовал музыкальный спектакль "Şövq və Həsrət" (Порыв и тоска), в котором происходит встреча традиционного мугама и современного джаза. Этот проект был специально разработан для программы Года Азербайджанской Культуры в Германии, с большим успехом исполнен в Академии Художеств в Мюнхене 25 июня 2008 года и с тех пор нигде больше не представлялся.

Тоска, томление (в европейских языках наиболее емко обозначаемое немецким словом Sehnsucht ) - вечный мотив традиционной мистической поэзии Востока, отсылающий к суфийскому понятию неземной любви, которая, по определению, не подразумевает возможность воссоединения с трансцендентным, с объектом любви. Это напряженное чувство постоянного устремления и притяжения с огромной силой передается в богатом многообразии эмоциональных полутонов музыкой мугама. Тем не менее, за последний век исполнение мугама утеряло свою медитативную духовную основу - красота орнаментики и виртуозность стали доминировать, и даже изящные вокальные (тесниф) и инструментальные (ренг) переходы, которые в прошлом служили зонами эмоционального переключения от интенсивного драматического рельефа восхождения души, в наши дни часто выносятся во время исполнения на передний план.

Эта дилемма - привлекательная поверхность/внутренняя глубина, обольщение/ просвещение, земное/возвышенное - представлена в постановочном проекте, как динамический процесс постепенного пробуждения душ и попытка освобождения от мирского тщеславия.

Два мугамных певца, молодой человек и девушка - основные герои музыкального повествования. Джазовый пианист играет всегда строго в паузах между мугамными пьесами, никоим образом не пытаясь выйти на эклектическую смесь с мугамом.

Перед началом музыкального спектакля "Şövq və Həsrət" в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической Филармонии (более известной как Кирха) с речью выступил директор Goethe-Zentrum Baku Альфонс Хук, который предоставил присутствующим подробную информацию о летней программе мероприятий, организованных Goethe-Zentrum.

Далее слово было предоставлено генеральному секретарю Института Гете Йохану Эберту, который прибыл в Баку с официальным визитом. Он отметил, что доволен тем как работает команда Goethe-Zentrum Baku, выразил им свою благодарность, и сообщил, что проведение культурных мероприятий способствует еще большему сближению двух стран.

Посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб, а также первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев также подчеркнули важность мероприятий, проводимых Центром Гете в Баку.

Также на мероприятии выступил начальник Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при Кабинете министров Аскер Алекперов.

Далее заслуженный артист Азербайджана, джазовый пианист Эльчин Ширинов, талантливые ханенде Сархан Буньядзаде и Забита Алиева, а также Эльшан Мунсуров (кеманча), Эльчин Нагиев (тар), Хюсамеддин Азизов (нагара) представили проект музыковеда Джахангира Селимханова "Şövq və Həsrət".

Музыкальный спектакль был встречен бурными аплодисментами зала.

Франгиз Агаларова