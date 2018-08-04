Умер рэпер Анар Нагылбаз

4 августа, скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз. Об этом, как передает Day.Az, сообщил в İnstagram продюсер артиста.

Причины, по которым умер известный исполнитель, не сообщаются. По некоторым данным, причиной могло стать внутреннее кровотечение.

Анар Джабиев родился 28 марта 1974 года. Анар Нагылбаз считается первым азербайджанским рэпером. Его увлечение жанром рэп началось в 1988 году. Уже в 1990 году он представлял Азербайджан на международном фестивале в Ялте с песней "Bivəfa". Свой первый альбом выпустил в 1996 году. Нагылбаз также известен своими дуэтами со многими популярными исполнителями в жанре рэп и популярной музыки. Его называли отцом азербайджанского рэпа.