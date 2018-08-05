Последние записи Анара Нагылбаза в Facebook - за день до смерти

4 августа на 45 году жизни скончался известный азербайджанский рэпер Анар Джабиев, более известный как Анар Нагылбаз, сообщили Trend Life из семьи исполнителя. Анар Нагылбаз страдал циррозом печени.

Всё, честно, истинно глупо.

Наверное и от глупостей своей.

Но мои истинно тупо.

Лучше размолчать про них всех.

Вам это нужно?) Мне нужно?

Дай всем благо. Кому что принужденно.

Всё станет на место (рано или поздно) во истину всех благ.

Желаю добра.

Эти строчки были написаны за день до смерти на странице рэпера в Facebook (публикуется без редакции).

Анар как-будто предчувствовал свою смерть.1 августа написал

Единственное, чего, искренно желаю,

Это, здравье родным и близким.

Кому попасть в ад, кого место в рае,

Живите, господа, увидите ещё...

Был дважды женат. От первого брака - двое детей. Причем, второй раз создал семью в июне этого года. 1 августа он также посвятил ей строки

Айтен! Просто будь.

Ты, лучшая, кого познал я.

Айтен. Любимая. Пусть,

Не мутят бесы твоё познание.

Айтен. Солнышка моя, светлая,

Сотру всех я на своей пути.

Нам терпения. Главное здоровье.

Люблю. Любил. Ты одна. Всё по пути

Анар Джабиев родился 28 марта 1974 года в поселке Горадиз Физулинского района. Считается первым национальным рэпером, его называли - отец азербайджанского рэпа. Нагылбаз был также известен своими дуэтами со многими популярными исполнителями в жанре рэп и популярной музыки.

Увлечение жанром рэп началось в 1988 году. В 1990 году представил Азербайджан на международном фестивале в Ялте с песней "Bivəfa". В 1991 году создал студию-театр миниатюр "Aysel". В 1992 году представил свой первый клип "Canlı klip şou". Первый альбом выпустил в 1996 году. В 1990-1992 годах работал журналистом в сатирическом журнале "Kirpi", в 1993-1995 - в газете "Naxçıvan". Снялся в фильме "Bakı oğrusu" (1997). В 1993 году выступил с первым сольным концертом в Государственном цирке. В 2016 году прошел его последний сольный концерт в Зеленом театре Баку. В 2012 году был назначен Главным управлением культуры и туризма Баку заместителем директора Дворца культуры имени Гурбана Аббасова поселка Гарачухур.