В Баку почли память Муслима Магомаева - ФОТО

Сегодня, 17 августа, в день рождения народного артиста СССР Муслима Магомаева, в Аллее почетного захоронения в Баку почтили память легендарного исполнителя и композитора, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также участники мероприятия почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили к его могиле цветы.

Была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

В своем выступлении на мероприятии народный артист Азербайджана, кинорежиссер Эльдар Гулиев подчеркнул, что день рождения Муслима Магомаева отмечают не только в Баку и Москве, но и во многих других городах.

"Сегодня день рождения Муслима Магомаева - это для всех праздник. Муслим Магомаев родился в наше время, и мы были свидетелями его восхождения на олимп. Муслим Магомаев был великим человеком, второго такого нет. Он был уникальным, и счастливы те, кто был с ним знаком, счастливы те, кто с ним общался. Его нельзя охарактеризовать одним словом, он был аристократом духа, был искренним, добрым. Он был щедр в искусстве и щедр в жизни. Он отдавал всего себя нам - зрителям, слушателям", - сказал Эльдар Гулиев, подчеркнув, что новое поколение людей сегодня открывает для себя удивительный талант человека и музыканта Муслима Магомаева.

Директор Государственного академического национального драматического театра, председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Азерпаша Нематов поделился с собравшимися воспоминаниями, связанными с Муслимом Магомаевым, когда тот еще учился в школе.

"Он уже тогда сильно отличался от всех по духу, по ощущению музыки", - подчеркнул Нематов.

Близкий друг Магомаева, председатель Бакинского фонда наследия Нобелей Тогрул Багиров рассказал, что исполнитель был популярен не только в СССР, но и во всем мире.

"Я свидетель его выступлений в Европе, когда он восхищал всех своим голосом. Он был очень разносторонним человеком - это был творец", - отметил Багиров.

Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в своем выступлении подчеркнул, что Муслим Магомаев оставил глубокий след в музыкальном искусстве.

"Чем больше времени проходит с тех пор, как он ушел от нас, тем ярче становится его образ, тем глубже становится понимание феномена Муслима Магомаева. Он был музыкантом, композитором, художником, но для миллионов людей, которые любили Муслима Магомаева, он в первую очередь был певцом", - сказал дипломат, добавив, что Муслим Магомаев обладал неповторимым тембром голоса и ему были подвластны любые вокальные произведения.

Вдова исполнителя - народная артистка СССР Тамара Синявская выразила признательность всем, кто пришел почтить память Муслима Магомаева.

"Хочу сказать всем людям, которые уже не первый год сюда приходят - я вас знаю почти каждого в лицо - спасибо вам огромное", - отметила Синявская.

Муслим Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем музыкальное училище, Бакинскую консерваторию по классу вокала. Впервые Магомаева заметили на молодежном фестивале в Хельсинки в 1962 году, где он стал лауреатом за исполнение песен "Бухенвальдский набат" и "Хотят ли русские войны?". В 1963 году своими концертами Магомаев буквально покорил Москву. Успех был оглушительным. Он свободно владел не только эстрадным, но и оперным материалом. В 1964 году Магомаев уехал на годичную стажировку в миланский оперный театр "Ла Скала".

После Милана Магомаев выступал в крупнейших городах Советского Союза в спектаклях "Тоска" и "Севильский цирюльник". В 1966 и 1969 годах с большим успехом прошли гастроли Магомаева в знаменитом театре "Олимпия" в Париже. В 1969 году на фестивале в Сопоте Магомаев получает первую премию, а в Каннах - "Золотую пластинку".

В 1973 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. С 1975-го по 1989 год Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым он много гастролировал по СССР.

Певец участвовал во всех главных правительственных концертах и праздничных программах на советском телевидении. Голосом Магомаева поет любовную серенаду Трубадур в популярном мультфильме "По следам бременских музыкантов" (1973 год).

Дискография Муслима Магомаева насчитывает более 45 грампластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе "Благодарю тебя" (1995), "Арии из опер и мюзиклов. Неаполитанские песни" (1996), "Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев. Лучшее" (2001), "Любовь - моя песня. Страна грез" (2001).

В концертном репертуаре Магомаева более 600 произведений (русские романсы, классические, эстрадные и неаполитанские песни). Он снялся в фильмах "Низами", "Поет Муслим Магомаев" и "Москва в нотах". Магомаев - автор более 20 песен, музыки к фильмам. Он также автор и ведущий цикла телепередач о жизни и творчестве американского певца Марио Ланца, написал книгу об этом исполнителе.

В 1997 году именем Магомаева была названа одна из малых планет Солнечной системы, известная астрономам под номером 1974 SP1.

Муслим Магомаев скончался 25 октября 2008 года на 67-м году жизни. Похоронен в Аллее почетного захоронения в Баку.