Совместный музыкальный альбом "Mugham Souls" известного азербайджанского ханенде, заслуженного артиста Гочага Аскерова и лауреата международных конкурсов, французского джазмена Пьера де Трегомана продан в Европе тиражом в 200 тысяч экземпляров.

Как сообщает Day.Az, альбом "Mugham Souls" вышел в свет в Италии в 2017 году. В альбом вошли композиции "Heartbeat", "Let Me Be Voice Bayati Kurd", "Sari Gelin", "Shelter / Bayati Shiraz", "Conducteur", "All Stars", представляющие синтез мугама и джаза. В записи альбома приняли участие известные азербайджанские музыканты Эльнур Микаилов (кеманча), Кямран Керимов (нагара) и Васиф Гусейнзаде (ф-но). Презентация диска прошла в ноябре 2017 года в церкви Сен-Жюльен-ле-Повр Парижа.

Напомним, что Гочаг Аскеров и Пьер де Трегоман выступают вместе с 2016 года. Их совместные концерты проходили не только в Азербайджане, но и во Франции, Китае и других странах.

Пьер де Трегоман - известный французский джазовый исполнитель, который выступает с концертами в разных странах мира. Он специально прилетел в Баку в начале 2016 года для изучения у известного ханенде Гочага Аскерова древнего наследия азербайджанского музыкального искусства - мугама.

По словам Пьера де Трегомайна, мугам - национальное достояние азербайджанского народа, к которому в Европе относятся с большим почтением.

"Я поставил перед собой цель исполнять мугам на всех своих концертах, чтобы пропагандировать азербайджанскую музыку во всем мире. Считаю, что все должны знать, насколько азербайджанская культура богата, красива и уникальна", - сообщал некогда в беседе с Day.Az французский исполнитель.

Нажмите на видео для просмотра:



Ф. Агаларова