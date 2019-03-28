Очередной музыкальный сюрприз для бакинцев от Premier Art Management - 8 апреля в 19.00 всемирно известный пианист-виртуоз, народный артист России, посол доброй воли Юнеско Денис Мацуев выступит на сцене Дворца Гейдара Алиева с сольной программой. В преддверии выступления артист посредством социальных сетей обратился к бакинцам и приглашает всех на вечер, который подарит множество эмоций, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Баку - один из моих самых любимых городов, в котором бывал неоднократно. С первого же своего приезда я почувствовал уникальную доброту людей, живущих в этом городе, и фантастически тёплый и радушный приём. Для меня Баку - это город, бережно хранящий традиции, и при этом устремлённый в будущее, что чувствуется буквально с первой секунды с выхода на сцену. Надеюсь, что в этот раз нам удастся сделать для зрителя что-то особенное! Я рад, что мы снова увидимся. До встречи, дорогой Баку!", - отметил музыкант, который выступал здесь с классическими программами и с джазовыми исполнителями, с Большим симфоническим оркестром Чайковского и Владимиром Федосеевым, с Азербайджанским государственным симфоническим оркестром и Рауфом Абдуллаевым, принимал участие в Габалинском международном фестивале, и т.д.

Билеты на концерт продаются в кассах города, центрах ASAN xidmət и онлайн на iticket.az. Стоимость билетов 20-220 манатов.

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