Пространство Современного Искусства YARAT представило групповую выставку "На кончиках чужих языков".

На выставке, которая проходит в Проектном Пространстве ARTIM свои работы представили Агиль Абдуллаев (Азербайджан), Лаура Бьянко (Италия), Мэнди Мерзабан (Канада) и Айдан Мирзаева (Азербайджан).

Как рассказала Trend куратор проекта Анна Фех, "На кончиках чужих языков" - это групповая выставка художников, которые в данное время являются резидентами YARAT, передает Day.Az.

"Программа Резидентуры YARAT предоставляет зарубежным художникам возможность в течение трех месяцев жить в Азербайджане, проводить здесь исследовательскую работу. Ее результаты мы видим на выставке в Проектном Пространстве ARTIM. Здесь свои работы представили два зарубежных автора - Лаура Бьянко и Мэнди Мерзабан, а также азербайджанские художники Агиль Абдуллаев и Айдан Мирзаева. Мы всегда стараемся создать зарубежным резидентам все условия, чтобы они проводили исследовательскую работу и затрагивали те темы, которые им интересны, и я в качестве куратора групповых выставкок стремлюсь прийти в конечном итоге к одной теме, и представить вокруг этой темы разное видение авторов и разные работы", - сказала Анна Фех.

В экспозицию вошла подборка работ, каждая из которых подразумевает своеобразный диалог. Варьируя подходы к инсталляции и видео, художники создают сцены общения между объектами, пейзажами и комментариями, добиваясь художественно-персонифицированного взаимодействия между составными частями представленного контента. Выставка в какой-то мере опирается на идеи русского философа Михаила Бахтина и его своеобразной теории языка, в которой он выдвигает предположение о том, что слово может рассматриваться как звено в цепочке голосов или ячейка в матрице взаимодействия. В своем сочинении "Проблемы поэтики Достоевского" (1963) он отмечает, что человек живет в мире чьих-то слов, часто наталкиваясь на интертекстуальность выражений и чуждое произношение. Принятие образов и историй, скрытых в использовании слов, позволяет занять выигрышную позицию при размышлениях о том, какими визуальными и лингвистическими приемами художники исследуют строй языка, приводя в действие эту диалогическую реальность.

Азербайджанский художник Агиль Абдуллаев представил на выставки инсталляцию "Я говорил, что мы к луне идем, однако и до крыши не добрались", созданную именно для данного выставочного пространства.

По словам Абдуллаева в своей работе он показывает, как формируется личность человека, то, какую большую роль в этом играет общество, история, религия, и насколько могут быть разными их пути.

Инсталляция ставит под сомнение точность существующих условий и ситуаций, определяемых социальными и религиозными структурами, которые ограничены существующими табу. В окрашенном до половины в зеленый цвет пространстве лицом к лицу установлены две видео-работы, позиционно противопоставляющие художника самому себе: на одном экране зритель видит его как рассказчика, в то время, как на экране напротив он совершает омовение, предписанное к исполнению перед молитвой Намаз. А посередине выставлена фотография "Рашида - крыша". Инсталляция, в первую очередь, обращена к критическим проблемам социокультурной реальности, находясь в которой художник высказывает свое мнение о взаимоотношениях между религией и наукой. При поверхностном взгляде, кажется, что работа построена на противопоставлении контрастов, однако, при более глубоком рассмотрении видно, что художнику удается построить диалог между, казалось бы, несовместимыми, разными мирами. Поэтичным и тонким образом он формирует художественный рассказ, ставящий под сомнение верность догм, слов и дуалистического понимания мира. Похоже, что ключ к данной работе кроется в сцене омовения, поскольку этот ритуал обращается к духовной интуиции, внутреннему очищению через внешнее очищение водой, что означает движение, изменение и принятие многообразия.

Лаура Бианко из Италии, которая в течение трех месяцев находилась в Азербайджане и проводила исследовательскую работу в ходе Программы Резидентуры YARAT, представила на выставке четырехканальную видеоинсталляцию "Видимые города".

Как подчеркнула Бианко, при работе над проектом вдохновилась романом итальянского писателя Итало Кальвино "Невидимые города".

Автор определяет свою работу как "книга в форме многогранника". Она содержит описания вымышленных городов, включая не только повествовательные эпизоды, но и постановочные сцены диалога между исследователем Марко Поло и императором Хубилаем. Целью данной работы было провести эксперимент по созданию косвенного портрета Баку при помощи повествовательной структуры романа. Подобно многогранному космосу, этот портрет складывается из сопоставления фрагментов разных вымышленных городов. Для Кальвино город символизирует "напряжение между геометрической рациональностью и путаницей человеческого существования". Исходя из этого принципа, художник показывает зороастрийскую традицию четырех стихий (земля, вода, воздух, огонь), которая может считаться одной из первых попыток идентифицировать точную - почти "геометрически" точную структуру, таящуюся за сложным устройством природы. Рассматривая четырехэлементную систему классификации в единстве с тематическим принципом Кальвино, она создает свою собственную систему, попарно сочетая каждую стихию с соответствующей темой (тело, память, знак, желание). Тогда каждый город можно считать результатом сочетания одного элемента и одной темы. Она перескакивает с рассказа документалиста к игровому кинорассказу и обратно, и тут, и там дополняя новые штрихи к образу Баку.

Мэнди Мерзабан, прибывшая в Азербайджан из Канады в ходе Программы Резидентуры YARAT смогла посетить не только столицу - Баку, но и регионы страны. По словам Мерзабан, она рада возможности провести исследовательскую работу, связанную с Каспийским морем.

Инсталляция Мэнди Мерзабан "Прибрежная близость" - это серия спроецированных вертикальных диптихов природных и городских пространств, которые появляются как дискурс коротких, тихих сцен в виньетке. Созданные из подборки эпизодов личного опыта, услышанных рассказов и исторических событий, парные сценки смотрятся как встреча параллельных миров. Их виртуальная перекличка создает тонкое напряжение, возникающее благодаря пространственным, политическим и экономическим ассоциациям. Среди этих сдвоенных сцен - туман, поднимающийся с невысоких вершин Большого Кавказа подобно волнам Каспийского моря, бесконечно отступающим обратно, совершив свое извечное движение к берегу. В другой сцене светящиеся, нерастворимые пузырьки масла спонтанно поднимаются из тихих вод, в то время как облака закрывают солнце, что в целом смотрится рефреном образа четырех стихий (вода / воздух / масло / солнце). Излом падающей с обрыва реки накладывается на движение осла на нефтепромысле Биби-Эйбат в 1930 году, из зеленеющего парника вытекает опрокинутая, подвешенная в пространстве река, в то время как в соседней сценке изображены прохожие, снимающие селфи вдоль Каспия на шиховском пляже поверх нефтяных вышек советского времени.

В работе "Близнецы" Айдан Мирзаева продолжает свою серию, освещающую структуру и изумительные особенности дерева. Как и ее ранние произведения, эта работа основана на самых последних научных познаниях о том, что деревья могут ощущать боль, узнавать предметы и даже защищать друг друга и проявлять заботу посредством корневой системы, позволяющей им общаться друг с другом. Используя различные цвета, повторяющие тонкие узоры древесины, художник еще глубже исследует красоту сложной системы, исследуя изменчивые объекты, подверженные воздействию погоды и росту, наглядно демонстрируя эстетику динамики природных процессов. Деревянные панели в данном образце ее серии установлены прямо напротив друг друга, подчеркивая скрытый, коммуникативный аспект материала.



Выставка продлится до 10 мая.