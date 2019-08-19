Азербайджанский фильм поборется за приз фестиваля "Серебряный Акбузат"
Документальный фильм азербайджанского режиссера Адиля Азая "Возглас старого города" будет представлен на IV Международном кинофестивале "Серебряный Акбузат", сообщает Trend со ссылкой на сайт фестиваля. Фестиваль пройдет 24-27 августа 2019 года в городе Уфа, передает Day.Az.
Кинолента азербайджанского режиссера вошла в программу фестиваля "Социальное и мотивационное кино" в категории "Документальные фильмы".
На фестивале также будут представлены фильмы режиссеров из России, Франции, Литвы, Ирана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Индонезии и других стран.
Наряду с демонстрацией кинокартин в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, будут представлены культурно-развлекательные программы.
Цели и задачи фестиваля - достижение средствами национального, этнического, социального и мотивационного кино высоких целей гуманизма, толерантного отношения и согласия между народами, а также популяризация творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического, социального и мотивационного кино в России и за рубежом. Фестиваль призван в том числе внести вклад в духовно-нравственное, патриотическое и художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, развитие культурного обмена между регионами России и зарубежными странами.
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