Документальный фильм азербайджанского режиссера Адиля Азая "Возглас старого города" будет представлен на IV Международном кинофестивале "Серебряный Акбузат", сообщает Trend со ссылкой на сайт фестиваля. Фестиваль пройдет 24-27 августа 2019 года в городе Уфа, передает Day.Az.

Кинолента азербайджанского режиссера вошла в программу фестиваля "Социальное и мотивационное кино" в категории "Документальные фильмы".

На фестивале также будут представлены фильмы режиссеров из России, Франции, Литвы, Ирана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Индонезии и других стран.

Наряду с демонстрацией кинокартин в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, мастер-классы, будут представлены культурно-развлекательные программы.

Цели и задачи фестиваля - достижение средствами национального, этнического, социального и мотивационного кино высоких целей гуманизма, толерантного отношения и согласия между народами, а также популяризация творчества кинематографистов, создающих фильмы национального и этнического, социального и мотивационного кино в России и за рубежом. Фестиваль призван в том числе внести вклад в духовно-нравственное, патриотическое и художественно-эстетическое воспитание подрастающего поколения и молодежи, развитие культурного обмена между регионами России и зарубежными странами.

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