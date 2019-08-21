Звезды мировой оперы - народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов - наряду с другими известными российскими исполнителями выступят на церемонии открытия международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2019" в Сочи. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на сайт конкурса.

Напомним, что конкурс пройдет с 24 по 29 августа, Азербайджан на нем представляет певица Айсель Мамедова (AISEL).

Гала-концерт в честь 18-летия "Новой волны", который состоится 24 августа, соберет воедино самых популярных артистов, среди которых Филипп Киркоров, LOBODA, Глюкоза, Николай Басков, Сергей Лазарев, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Юлианна Караулова и многие другие.

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