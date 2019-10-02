Посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи посетил Международный центр мугама. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе Центра.

В ходе визита состоялась встреча директора Международного центра мугама, народного артиста Мурада Гусейнова и посла Венгрии в нашей стране Виктора Седеркеньи.

На встрече с дипломатом директор Центра отметил, что связи Азербайджана с Венгрией основаны на дружеских отношениях. Он рассказал о перспективах развития сотрудничества в различных отраслях, связанных с музыкой, особо отметив усилия посольства в этом направлении. Дипломат, в свою очередь, поблагодарил Мурада Гусейнова за встречу и рассказал о перспективах дальнейшего сотрудничества.

На встрече было подчеркнуто, что в результате усилий, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева в сфере защиты национально-духовных ценностей и пропаганды культуры Азербайджана, азербайджанский мугам был включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО, был создан Международный центр мугама, пропагандирующий азербайджанский мугам. В Международном центре мугама юные исполнители познают тонкости искусства мугама, составляющего фундаментальную часть азербайджанской музыкальной культуры. В Центре проводятся концерты, вечера известных мастеров жанра, международные конференции и фестивали.

Также на встрече состоялось обсуждения проектов в сфере культуры, которые посольство планирует реализовать в Баку в ноябре текущего года, а также вопросы, касающиеся совместной деятельности Центра мугама с музыкальными коллективами Венгрии в сфере пропаганды этнической музыки, проведения выставок, исследовательской работы, организации концертных программ, пропагандирующих национально-культурное наследие.

Напомним, что в рамках проекта "Жемчужины этнической музыки" Международного центра мугама, наряду с азербайджанскими исполнителями мугама, с концертными программами выступали музыканты из Греции, Италии, Австрии, Израиля и ряда других стран. Также Центром мугама были организованы концерты азербайджанских музыкантов в Швейцарии, Франции, Польше, Китае, Марокко, Индии, России и Грузии.

Установление связей с зарубежными культурными организациями, занятыми в сфере музыки, а также международное сотрудничество являются приоритетом направления деятельности Международного центра мугама. Центр, рамках своей деятельности, осуществляет исследовательские проекты, реализует многочисленные концерты, пропагандирующие национально-культурное наследие. Эти проекты осуществляются не только в столице и регионах Азербайджана, но и за пределами страны.

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