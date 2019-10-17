В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже торжественно отмечен 650-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО Анар Керимов, заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне, заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева, немецкий ученый, известный насимивед Михаэль Хесс рассказали о гении Насими. Говорилось о достойном месте, занимаемом Насими в сокровищнице культурных ценностей народов Востока и Запада. Была отмечена уникальность философской составляющей творчества Имадеддина Насими.

Посол Анар Керимов отметил, что распоряжением Президента Ильхама Алиева в связи с 650-летием гениального азербайджанского поэта Имадеддина Насими 2019 год был объявлен "Годом Насими", довел до внимания, что в связи с этим проходят научные, литературные и культурные мероприятия как внутри страны, так и за рубежом.

Было отмечено, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими в нашей стране будет посажено 650 тысяч деревьев. Отметив роль Насими в обогащении литературной среды Азербайджана, он рассказал о влиянии идей и взглядов поэта на мировую литературу, а также его вкладе в поощрение культурного разнообразия и гуманистических идей.

Коснувшись творчества Насими, заместитель генерального директора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне рассказал о его значительном влиянии на развитие гуманистических ценностей. Было отмечено, что церемонии почтения памяти внесут свой вклад в миссию ЮНЕСКО по взаимопониманию, терпимости и пропаганде культуры мира.

Заместитель министра культуры Севда Мамедалиева рассказала о творчестве Насими. Говоря о научно-исследовательских работах о жизни и творчестве Насими, изданных как в нашей стране, так и за ее пределами, а также о Фестивале поэзии, искусства и духовности - Насими, она напомнила о проведении в 2017 году в штаб-квартире ЮНЕСКО мероприятия по случаю 600-летия гибели Насими.

Немецкий ученый, известный насимивед Михаэль Хесс, доводя до внимания различные стороны творчества Насими, рассказал о его значимости для западного читателя. Было отмечено, что творчество Насими - литературная сокровищница. Михаэль Хесс подчеркнул, что Насими простым языком доводит до читателя глубокие философские мысли, поэт желает, чтобы его понимали не только интеллигенты, мыслители его времени, но и простые люди. Он отметил, что многие глубокие замыслы великий поэт излагал метафорами.

Затем состоялся концерт-представление с участием мастеров искусства Азербайджана, посвященный творчеству Насими. Исполнение в жанре мугама и современной музыки народного артиста, ханенде Тейюба Асланова и заслуженной артистки Севды Алекберзаде на стихи и газели Насими, а также перформанс актеров Государственного театра пантомимы были встречены аплодисментами.

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