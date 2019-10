В рамках II Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими, организованного Фондом Гейдара Алиева, во Дворце Ширваншахов проходит выставка "İrfani Sirlər" ("Тайны познания"), где приняли участие 10 художников и 1 автор визуальных оформлений.

Дворец Ширваншахов не случайно был выбран местом проведения экспозиции. Азербайджанские художники Эльшан Караджа и Эльшан Сарханоглу являются авторами проекта "Реинкарнация", где посредством современного искусства оживляют исторические места в Азербайджане и вновь привлекают к ним внимание. С помощью сайт-спесифик выставки "İrfani Sirlər", которая продлится до 28 октября, Дворец Ширваншахов оживился и предстал под новым взглядом в рамках Фестиваля Насими. Работы художников, рассыпанные по разным уголкам комплекса, отражают в себе стремление человека к познанию.

Куратор выставки Кенуль Рафиева провела для Day.Az экскурсию по выставке, где подробно рассказала о каждой инсталляции, расположившейся в этом пространстве.

Эльшан Караджа

Инсталляция "Yansıma" ("Отражение")

Перед входом в мавзолей придворного ученого Сейида Яхья Бакуви художник восстановил разрушенную арку, отразив на ней строки Насими: "Ol kim, bizim həqiqətimizdir xəyalımız, yox nişanı qılsa nə bilsə nişanımız". Эта инсталляция демонстрирует поиск истины художника, вдохновленного философией Насими.

Хабиб Сахер

Видео-инсталляция "Sirlərin işarəsi" ("Знаки секретов")

Ирано-азербайджанский художник в мавзолее Сейида Яхья Бакуви представил двухканальную видео-инсталляцию, отразившую связь идей Насими с суфийской философией поэта и философа Бакуви. Видео-инсталляция демонстрирует дуализм земного и небесного.

Айсель Амирова

Серия работ "The name of God", "Biomorph", "The mausoleum Momine Khatyn", "Palace Shaki khans biomorph ornaments"

Автор музыки "Something" - Рамин Гулиев

В данной серии работ художник выделяет восточному орнаменту роль артефакта, и даже более - форму аллюзии, которая часто появляется почти в любом виде искусства. Аллюзия выступает как мысленное соотнесение непосредственно воспринимаемого объекта с тем, что хранится в памяти и связано с какими-либо событиями прошлой жизни. Язык каждого орнамента тесно связан с историей и культурой народа, его восприятием окружающей среды.

Стараясь подарить жизнь каждому орнаменту посредством трансформирования его в иные, новые формы и объемы, как неизменяемому, но гибкому в своем роде материалу художник черпает вдохновение в концепции хуруфизма в элементах каллиграфии строк Имадеддина Насими, а также орнаментах, связанных с Хуруфизмом.

Айдан Мирзаева

Серия работ на дереве "Untitled"

Художник в своих работах взяла за основу материал дерево, сохранила и подчеркнула его структуру. Ее заинтересовало недавнее открытие ученых, которые доказали, что деревья с помощью своих корней передают информацию между собой. Таким образом они сообщают о приближающейся опасности, проявляют заботу друг о друге.

Самир Рамазанов

Инсталляция "Səs, hərf, ruh və cisim"

Философия Насими нашла отражение и в инсталляции азербайджанского художника, расположившейся в комнатах Дворца.

В хуруфийском мистицизме звук, обретая видимую оболочку, становится буквой. Звук является основой, а буква лишь его оболочкой. Человек включает свою целостность в буквы. Каждое живое существо или предмет во Вселенной, способны звучать. Звук олицетворяет существование. Это отражено в прозаических текстах хуруфитов.

"İki nəsnəyi bir birinə ursaq, bir avaz gəlür ki, otuz iki kəlmədən xaric degildir.

Kitabəti -həqdir. Avazi-kəlmə, kəlmeyi- ilahiyyə anlarda bilqüvvə mövcuddu."

Эти строки на азбуке Морзе расположились в линию на подвешенной инсталляции.

В произведении "Диптих", картинах рядом с инсталляцией, отражена интерпретация мистического мира Насими. Реконструкция человеческого тела в определенных рамках символизирует объект поэтического замысла. Как и буквы, они не отражают "истину". Быть человеком означает искать истину с помощью символов.

"Aç bu sərapərdəyi, gir içəri, canə bax,

Gör nə təccəlla qılur, pərtövi-canənə bax.

Yaratmaq yoxdur, var etmək deyil, görünməzdən görünür olmaqdır..."

Эльдар Бабазаде

Мозаика "Алая роза"

Великий поэт Имадеддин Насими боготворил розу как образ редкой утонченной красоты, на верхушке длинного прямого стебля, покрытого колючими шипами, - символизирующего мистический путь к всемогущему Богу. Выразительным примером тут может служить руух - и гулааб, или душа розы. Где абсолютная совершенная сущность розы, живет внутри ее цветка, так же, как сущность, или душа, человека живет в его теле. Когда Бог сотворил душу, она так сияла и пылала светом, что с нее начал капать пот. Вот из этого пота души была создана роза.

Эльшан Сарханоглу

Инсталляция "Məkansızlıq" ("Вне пространства")

В Хуруфизме именно мышление составляет основу философии одиночества и стремления к нему. С этой точки зрения, они приглашали людей на этот путь, понимая, насколько коротким было время, пространство было временным и смертельным. Слово - это дух (оно дышит), слово спонтанно, слово занимает место при написании на камне, и слово остается навсегда в эфире, даже если тело исчезло. На сабаильских камнях есть слово, означающее дыхание. Время вовлечено в физическое разрушение, но слово (дух), которое является сущностью пространства, бессмертно и не умирает. В этом смысле, несмотря на то, что камни Сабаила подвержены разрушению во времени, слова, из которых состоит душа, уходят в вечность с криком Насими. Этот отрывок является вечным наследием человечества.

Туран Мухтарзаде

Название работы "Wajd" ("Экстаз")

Инсталляция Туран Мухтарзаде расположилась в Шахской мечети.

В хуруфизме форма и содержание, образ и смысл познается в единстве. Содержание обнаруживается формой. Без образа познать смысл невозможно. Образ - материальная категория, которая отражает смысл, они зависимы и дополняют друг друга.

В хуруфизме 4 элемента (огонь, вода, воздух, земля) являются началом всей действительности. Весь живой и неживой мир - растительный, животный, также человеческое общество образованы из этих субстанций. Однако, как и в других вопросах, существование материальной действительности тоже сводилось к 28 и 32 буквам, то есть слову. Эти элементы уже существовали до того, как появился Коран и человек.

В суфизме ум считается "убийцей реальности", так как он отделяет человека от духовного пути, который можно найти только в своем сердце. Вращения помогают Искателю достичь гармонии с внутренним миром, с мистической реальностью, и преобразить его с помощью этой реальности. Считается, как только в голове танцора возникает хоть одна мысль - юбка падает.

Окружающее теряет свои очертания, становится смазанным, нереальным. Но камень в центре неподвижен и сосед в живой цепи все время рядом. Люди находятся в круговороте, но вместе с тем есть чувство стабильности! Движение вызывает положительный стресс. Уходят страх, беспокойство. Появляется чувство эйфории, душевного подъема и ощущение бесшабашной радости. И вот резкий сигнал остановиться высвобождает сжатую пружину энергии, которая выбрасывает участников за круг. На автопилоте тело падает: животом, всем телом ощущаем надежность земной опоры. Но сознание еще находится в бешеной динамике карусели.

Инсталляция демонстрирует танец дервиша, в котором зрительные и тактильные анализаторы дают взаимоисключающую информацию. С одной стороны - опора, земля, мир стабильны, реальны (камень в центре круга, опора на землю). С другой стороны - мир летит, он смазан, туманен, зыбок. Человек входит в транс, переходящий в расширенное состояние сознания. Мир внутри нас продолжает свое вращение и летит в необыкновенное путешествие, открывая неизведанное, скрытое от нас в обычном состоянии сознания.

Состояние транса с переходом в расширенное состояние сознания, в которые входят при выполнении Танца дервиша - это особые состояния измененного сознания, когда снимаются блоки памяти и зажимы стереотипов мышления, и человек может осознать свои скрытые резервы, увидеть новый вектор своего развития.

Йешим Агаоглу

Мультимедийная инсталляции "let there be"

Поэтесса и художник из Турции Йешим Агаоглу свою мультимедийную инсталляцию "Let there be" посвятила Насими, который оставил сокровище своей прогрессивной философии в своей поэзии для потомков.

Художница использует объекты в инсталляции, чтобы символизировать свободу слова и дух истинных поэтов, писателей и философов, которые продолжают работать, и часто ценой жизни, несмотря на преследования за свои прогрессивные идеи. Они просто говорили свою правду, что тогда было Истиной для Всех Времен.

Сайера Муин

Инсталляция "Embodied thoughts"

"Как таинство, как талисман , я в этот бренный свет пришёл,

я в смерти канул без следа, я в вечность, словно след, пришёл."...

(Я славу имени воздам)

Инсталляция посвящена жизненному и творческому пути Насими, наполненному категориями истинной красоты, глубокой грусти, и его трагической смерти. Она предполагает полное погружение зрителя в атмосферу, где пространство и время расширяются, меняя свой ракурс. Силуэты склонённых, молящихся людей при рассмотрении пусты, это лишь оболочки. Они как камни на дороге познания, по которой странствовал поэт. Поэзия Насими пронизана абсолютным гуманизмом, любовью к людям и в то же время глубокими переживаниями о неполноценности этого мира, о невежестве, поклонении догмам, о людях духовно пустых. Его творческий путь, это путь одинокого скитальца, который написал "В меня вместятся оба мира, но в этот мир я не вмещусь".

Тимур Амирханов

Визуальное оформление QR-код "Soruş"

Выставка ставила задачей превратить это историческое пространство в таинственный храм, поэтому в ней использованы элементы визуального оформления для большей интерактивности посетителей.

Например, расположенная у ворот Дворца работа "Soruş" генерирует QR-код, напоминающий игровую кость - зар. QR-код при сканировании распознается как ссылка на веб-страницу, где любой человек может прочесть одно из случайно показанных двустиший Насими. Полученное двустишье будет трактоваться как своего рода "предсказание", полученный "ответ" от Насими.

Включая в себя элемент игры, "Soruş" это популяризация поэзии и гуманистических идей поэта.

Визуальное оформление "Искажение"

Человек, выбирая свой путь, определяет для себя в одно из множества направлений. Некоторые из этих направлений ведут в никуда. Какое-то, приводит к желаемой цели. Но иногда, выбор приводит человека к созерцанию чего-то там, за дверями неизведанного. И в этом случае, он может увидеть какие-то свои черты очень точно, какие-то расплывчато и эфемерно, а какие-то преувеличено или сильно видоизменено.

Для большего привлечения внимания посетителей к Дворцу сразу за решетками ворот была расположена другая работа Тимара Амирханова. Проходя рядом с музеем, посетители могли бы остановиться и, увидев искажение нижних двойных ворот, как "приманку" использованной создателями выставки, вникнуть в загадочную атмосферу выставочного проекта.

Ф. Агаларова

