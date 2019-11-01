14 ноября в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева в рамках проекта "Gənclərə dəstək" состоится концерт под названием "Şanlı tarix", посвященный Дню национального возрождения Азербайджана.

Отметим, что этот день сыграл важную историческую роль в восстановлении независимости Азербайджана и празднуется как начало национально-освободительного движения, завершившегося установлением независимости страны. Этот государственный праздник отмечается в Азербайджане с 1992 года. Специально к этому Дню молодыми музыкантами будет подготовлена яркая концертная программа, пропитанная духом патриотизма.

В исполнении лауреатов международных и республиканских конкурсов прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" подготовила Филармония при поддержке министерства культуры Азербайджана в концертном сезоне 2016-2017, который длился целый год. 25 мая 2016 года Филармония отметила свое 80-летие, и данный проект стал своеобразным посвящением этой знаменательной дате и по сей день радует любителей классической музыки своими разнообразными концертами.

Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов.

Программы, вошедшие в проект "Gənclərə dəstək", адресованы самой широкой аудитории с разными предпочтениями и вкусами. Здесь свои концерты найдут любители легких музыкальных жанров, ценители высокого академического стиля, обожатели джаза и хоровой музыки, а также мугама.

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