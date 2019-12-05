В Азербайджанской государственной академической филармонии им. М. Магомаева состоялся благотворительный концерт, организованный посольством Венгрии в Азербайджане и фондом Nargis.



В начале вечера с приветственной речью выступили посол венгрии Виктор Седеркений, который отметил, что проведенный в прошлом году благотворительный концерт стал традицией.



Он напомнил, что в декабре 2018 года прошел первый совместный благотворительный концерт, организованный посольством Венгрии, фондом и журналом Nargis. Сумма, собранная с концерта, была потрачена на покупку печатной аппаратуры Брайля, переданной Республиканской школе номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья.



Также с речью выступили представитель фонда Nargis Нармина Мамедова и заместитель министра образования Азербайджана Фирудин Гурбанов.



В этот вечер в исполнении Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под руководством главного дирижера театра, заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева прозвучали Вальс и Адажио из балета "Семь красавиц" Гара Гараева, Вальс и Венгерский танец из балета "Лебединое озеро", Pas de deux из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского.



Финальным произведением вечера стал Концерт номер один для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена, который прозвучал в исполнении известного пианиста из Венгрии, лауреата международных конкурсов Тамаш Эрди.

Публика не отпускала солиста со сцены, наградив его бурными аплодисментами и требуя продолжить выступление исполнив на "бис".

Отметим, что еще в раннем возрасте Т. Эрди потерял зрение, однако это не помешало ему сделать головокружительную карьеру и жить полноценной жизнью. Музыкант часто гастролирует по миру, где срывает бурные овации публики.



В свой первый приезд в столицу Азербайджана Т. Эрди не ограничился проведением культурного праздника для поклонников классической музыки - концерт нес исключительно благотворительный характер. Вся сумма, собранная с продажи билетов, будет направлена на покрытие нужд Детского приюта и центра реинтеграции при Союзе детей Азербайджана и закупку досок Брайля для Республиканской специальной школы-интерната № 5 для слепых и слабовидящих детей.



Концерт собрал аншлаг. На мероприятии присутствовали известные деятели культуры, представители посольств разных стран, общественные деятели, меломаны столицы и др.



Великолепная концертная программа завершилась продолжительными овациями и восторженными возгласами "браво" публики, которая несколько раз вызывала на поклон дирижера и солиста вечера



Э.Гулиев совмещает сотрудничество с множеством известных иностранных симфонических оркестров, среди которых Королевский филармонический оркестр, Филармонический оркестр радио Франции, Венский камерный оркестр, Симфонический оркестр Мариинского театра и др., с должностью главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.



Добавим, что помимо музыкальной части мероприятия в фойе Филармонии также была организована небольшая благотворительная ярмарка, организованная посольством Венгрии. На продажу были выставлены различные венгерские лакомства, символизирующие начало зимы. Все средства, полученные с ярмарки, будут также направлены на благотворительность.



Примечательно, что телеканал "Культура" Азербайджанского телевидения впервые показал концерт в Филармонии в прямом эфире.



Франгиз Агаларова