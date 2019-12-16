В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета представили один из самых красивых классических балетов - "Лебединое озеро" П.И.Чайковского, по праву входящий в сокровищницу музыкально-театрального наследия.

Но мало кто знает, что балет долгое время считался неудачным, и после премьеры в марте 1877 года продержался на сцене всего восемь лет. Подлинное рождение первого балета Чайковского состоялось более двадцати лет спустя, уже после смерти композитора. 15 января 1895 года в Мариинском театре состоялась премьера, давшая долгую жизнь "Лебединому озеру".

В Азербайджанском театре оперы и балета "первенцу" Чайковского уделяют особое внимание. Показ балета считается настоящим праздником как для работников Театра, так и для ценителей этого искусства. И в этот вечер показ балета, собравший аншлаг, был идеальным.

Для исполнения главных партий руководством Театра оперы и балета были приглашены ведущие солисты академического Большого театра России, лауреаты международных конкурсов Ангелина Влашениц (партия Одетты-Одиллии) и Клим Ефимов (партия принца Зигфрида). Молодые артисты поразили бакинскую публику прекрасным исполнением своих партий и в течении вечера многократно срывали овации.

Бесподобен был в роли злого гения Ротбарта заслуженный артист Азербайджана Самир Самедов. Прекрасно выступил и заслуженный артист Макар Ферштандт, исполнивший партию шута.

В постановке также были задействованы ведущие солисты азербайджанской балетной труппы - народный артист Азербайджана Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова, Эльмира Сулейманова, Джамиля Керимова, а также Лиана Мирабдуллаева, Аян Эйвазова, Тимур Одушев, Юлия Ферштандт, Лейла Нариманидзе, Динара Ширинова, Сабина Гаджидадаш, Нигяр Алиева, Сеймур Гадиев, Интигам Мамедов, Джамиля Тагиева, Дилара Мехтиева, Яна Моисеева, Лиана Прага, Фаиг Губатов, Айдын Ахмедли, Нурлан Марданов, Эдвард Аразов и др., продемонстрировавшие высокий профессионализм.

Стоит выделить главного дирижера и музыкального руководителя Театра, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева, который управлял оркестром в этот вечер.

История всепобеждающей любви, представленная отечественным Театром, вызвала восторг зрителей. В заключение вечера публика стоя аплодировала солистам, оркестру и дирижеру.

Ф. Агаларова