https://news.day.az/culture/1193970.html Азербайджанский скрипач-виртуоз удостоен награды в Турции

Азербайджанский скрипач-виртуоз удостоен награды в Турции

Культура, 14 января 2020 16:35 421

Молодой скрипач-виртуоз, заслуженный артист Азербайджана Эльвин Годжа Ганиев удостоен в Турции награды "Aydın Gün Təşvik". Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az.

Награда учреждена в 2012 году Стамбульским фондом культуры и искусства (İMSV) с целью поддержки сферы культуры и искусства, а также содействия развитию творческого потенциала будущих деятелей искусства.

Награда будет представлена Эльвину Годжа Ганиеву в июне текущего года на церемонии открытия 48-го Стамбульского музыкального фестиваля.

Напомним, что Эльвин Годжа Ганиев с успехом принимал участие во многих конкурсах и фестивалях. Он - лауреат Международных конкурсов скрипачей имени К. Липинского и Г. Венявского, имени П. И. Чайковского, имени Д. Ойстраха и других. На днях Эльвин Годжа Ганиев завоевал золотую медаль на II Международном музыкальном конкурсе в Берлине (Германия).

Его имя внесено в "Золотую книгу" молодых талантов Азербайджана.

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