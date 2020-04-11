Вагиф Нагиев, исполнив Bella ciao, призвал азербайджанцев оставаться дома

Талантливый азербайджанский певец, участник известного украинского шоу "Голос страны-4" ("Голос країни" - аналог всемирно известного шоу "The Voice") Вагиф Нагиев, проживающий в Украине, перепел известную песню из репертуара легендарного исполнителя Муслима Магомаева, призвав в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) оставаться дома, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Призывая придерживаться режима самоизоляции, Вагиф Нагиев исполнил фрагмент итальянской народной песни "Белла чао" (итал. Bella ciao - Прощай, красавица). Певец исполнил композицию в двух вариантах - на итальянском и азербайджанском языках.

Исполняя песню на азербайджанском языке, Нагиев спел: "Sevdiklərinçün, əzizlərinçün sən evdə qal, qal..." (Ради любимых, близких оставайся дома...). Видеозапись певец сопроводил хештегом #Evdəqal (оставайся дома), разместив ее на своей странице в Instagram.

Вагиф Нагиев родился в Баку. Уже в трехлетнем возрасте он выступил на сцене Дворца Гейдара Алиева в составе ансамбля известного композитора Огтая Зульфугарова. До 9 класса учился в школе Бюльбюля, затем на год был отправлен на стажировку в Москву в Колледж имени Гнесиных. Затем он вернулся в Баку, учился в средней школе №63 и параллельно в музыкальной школе №12 имени Тофика Гулиева. Прошел обучение на эстрадном отделении Харьковской музыкальной академии и на факультете эстрадного вокала Киевского института музыки им. Р. М. Глиэра.