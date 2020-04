Музеи и галереи, которые можно посетить онлайн

В рамках мер по предотвращению угрозы распространения коронавирусной инфекции музеи и галереи закрыты для посетителей до 29 апреля. Но, как и многое другое, посещение музеев перенеслось в онлайн.

Мы собрали местные и мировые музеи и галереи, с экспозициями которых вы можете ознакомиться, не выходя из дома.

Азербайджанский национальный музей искусств обладает богатой и уникальной коллекцией в 18 тысяч "единиц хранения" - многое демонстрируется в залах, остальное таится в запасниках.

Музей предлагает всем желающим отправиться в увлекательную экскурсию и посмотреть его уникальную коллекцию, не выходя из дома, предварительно загрузив специальное приложение.

Установить соответствующее приложение можно по этим ссылкам: App Store, Google Play.

Азербайджанский национальный музей ковра также активно проводит мероприятия онлайн. Страницы музея в социальных сетях постоянно обновляются анонсами новых мероприятий.

Музеи и экспозиции Музейного центра "Ичеришехер" также можно посещать онлайн. На странице "Ичеришехер" в Инстаграме проводятся онлайн-прогулки по музеям, а также выставляются интересные факты, видеоматериалы и многое другое.

Галерея QGallery создала видеопроект #Evdə QALereya, в рамках которого каждые несколько дней на своих страницах в социальных сетях делится информативными видео, посвященными творчеству и биографии талантливых художников.

Лувр (Париж) - один из крупнейших художественных музеев мира. Здесь хранится около 300 тысяч экспонатов, 35 из которых можно найти в онлайн-галерее, в том числе самые знаменитые - "Джоконду" Леонардо да Винчи, "Прекрасную садовницу" Рафаэля, "Кружевницу" Яна Вермеера, скульптуру Венеры Милосской и Ники Самофракийской.

Национальные галереи Шотландии (Эдинбург) располагают обширной коллекцией европейской живописи периода от Ренессанса до эпохи постимпрессионизма. Среди полотен - произведения Рубенса, Тициана, Рембрандта, Вермеера, Ван Дейка, Моне, Гогена, Сезанна и других великих мастеров. Всего - более 95 000 объектов, при этом изображения около половины из них уже доступны на сайте. Остальные опубликуют в течение ближайших пяти лет.

В коллекции Музея Прадо (Мадрид) наиболее полные собрания Босха, Веласкеса, Гойи, Мурильо, Сурбарана и Эль Греко. Всего экспонатов здесь - около 30 тысяч. Фотографии более трети из них можно увидеть онлайн. Для удобной навигации предусмотрено деление по темам и доступен алфавитный указатель с именами художников, а подборка "Шедевры" не даст упустить самое главное.

В самом посещаемом музее Италии Галерее Уффици (Флоренция) в рамках проекта Google Arts & Culture можно побывать онлайн. В широком доступе - в том числе все самые знаменитые полотна: "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли, "Поклонение волхвов" и "Благовещение" Леонардо да Винчи, "Флора" Тициана и "Музыкальный ангел" Россо Фьорентино.

Нью-Йоркский музей современного искусства (Нью-Йорк) входит в тройку самых посещаемых музеев в Соединённых Штатах и в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Всего в коллекции музея - более 200 тысяч работ, написанных с 1850 года по настоящее время. 65 тысяч из них в MoMA уже оцифровали и выложили в сеть.

Музей Гетти (Лос-Анджелес) - самый крупный художественный музей Калифорнии и Западного побережья США. Его основал нефтяной магнат Жан Пол Гетти, который на момент своей смерти был самым богатым человеком в мире. Благодаря завещанным миллиардам музей превратился в самого активного скупщика произведений "старых мастеров" и античной скульптуры на международных аукционах. На сайте музея выставлены около 10 из 44 тысяч его экспонатов.

Музей истории искусств в Вене (Вена) оцифровал и выложил в открытый доступ более 10 тысяч изображений экспонатов из собственного собрания. В онлайн-версии сокровищницы династии Габсбургов - работы Тициана и Караваджо, Тинторетто и Арчимбольдо, Босха и Яна ван Эйка.

Эрмитаж (Санкт-Петербург),возникший как частное собрание Екатерины II, крупнейший музей России занимает 5 зданий, в которых хранятся более 3 миллионов произведений искусства. Архив оцифрованных произведений Эрмитажа разбит по темам и снабжен функциями поиска, создания собственной коллекции и просмотра коллекций других пользователей, а на странице раздела "В фокусе" можно изучить экспонаты в деталях, прочитать подробные сведения о них и посмотреть видео с комментариями экспертов. А совсем недавно Apple презентовала 5-часовой фильм-экскурсию по Эрмитажу. В кадр попали более 600 произведений искусства, а также хореографические зарисовки и концерт Кирилла Рихтера.

Британский музей (Лондон) - главный историко-археологический музей Великобритании, один из крупнейших музеев мира и второй по посещаемости среди художественных музеев после Лувра, хранит более 8 миллионов экспонатов: от древнегреческих барельефов до принтов Херста и от крупнейшего на Западе собрания китайского фарфора до живописи эпохи Возрождения. Онлайн-коллекция Британского музея также одна из крупнейших в мире - около половины его экспонатов можно найти на сайте музея.

Музей Винсента Ван Гога (Амстердам) выложил в онлайн-доступ 1800 плакатов, книг и рисунков из своей коллекции, сгруппированных по тематическим разделам: ар-нуво, орнаменты, мотивы природы и так далее - настоящий срез достижений парижской полиграфии 1890−1905 годов. Руководство музея объяснило это решение тем, что данные работы не помещаются в постоянную коллекцию, отчего долгое время оставались недоступными широкому зрителю.

На странице проекта Google Arts & Culture можно сейчас побывать на множестве онлайн-выставок, посвященных моде в The Victoria and Albert Museum (Лондон). В том числе: Кристобалю Баленсиаге - Balenciaga: Master Craftsman - и Эльзе Скиапарелле - Schiaparelli and Surrealism. Здесь же масштабная рестоспектива о моде в целом Exhibiting Fashion.

Н. Гасымова