В рамках проекта "Редкие музейные жемчужины Карабаха" (Qarabağın nadir muzey inciləri) подготовлена видеопрезентация выставки, организованной в Азербайджанском национальном музее искусств, и посвященной 40-летию Историко-краеведческого музея Джебраильского района, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Историко-краеведческий музей Джебраильского района - один из музеев с богатой коллекцией, отражающей древнюю историю Карабаха.

На выставке представлены экспонаты из коллекции музея, отражающие разные периоды времени, среди них образцы искусства художественного металла и декоративно-прикладного искусства, этнографические материалы, ювелирные украшения, оружие, национальные костюмы.