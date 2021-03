Известный сербский музыкант представил азербайджанские композиции

Известный музыкант, скрипач и композитор Даниэль Лазарь представил азербайджанские композиции - народную песню "Əsmərim" и "Tut ağacı" народной артистки Айгюн Самедзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Композиция "Əsmərim" представлена вместе с норвежским музыкантом Эспен Венсаас. Напомним, что ранее они представили в соцсетях азербайджанскую народную песню "Лачин". Песни записаны в столице Норвегии Осло.

Даниэль Лазарь родился в пригороде Белграда (Сербия) Овча. Выпускник Faculty of Music and Art in Belgrade и Norwegian Academy of Music in Oslo

"Я принадлежу к пятому поколению скрипачей в семье с богатыми музыкальными традициями. Я начал играть на скрипке в 4 года, формировался в разных жанрах под руководством моего первого учителя - дедушки, который был лучшим исполнителем румынской и сербской народной музыки, а также под влиянием музыкальной школы в Белграде, где обучался классической музыке. В своем творчестве стараюсь синтезировать и импровизировать с классической музыкой и песнями народов мира. Мне очень нравится азербайджанская музыка и в будущем обязательно хотел бы выступить с концертом в Баку", - отметил Даниэль Лазарь.